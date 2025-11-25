Das seht ihr bei Netflix im Dezember 2025

Der anstehende Black Friday am Ende dieser Arbeitswoche läutet auch den Monatswechsel ein und damit kommen wir zu den neuen Inhalten, die Netflix im Dezember 2025 ausstrahlen will. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier Weihnachten thematisch einen kleinen Schwerpunkt hat. Aber auch Fans des whodunnit-Genre kommen auf ihre Kosten.

Das sind die Neuheiten bei Netflix

Das angesprochene Genre erlebte mit dem Film „Knives Out“ ein fulminantes Comeback, was auch an der überragenden Darbietung von Daniel Craig lag. Mit dem zweiten Teil „Onion Glass“ schlug man stilistisch einen etwas anderen Weg ein. Im kommenden Monat werden wir den dritten Teil sehen können. Außerdem wird es Live-Sport und den letzten Teil der finalen Staffel von „Stranger Things“ geben. Anbei die Neuzugänge und, soweit vorhanden, mit der originalen Beschreibung

Die neuen Animes & Cartoons

Ab dem 10. Dezember

Record of Ragnarok: Staffel 3: Nach einer schockierenden sechsten Runde schlagen die Gottheiten zurück, um die Menschheit zu demütigen. Ragnarök geht weiter, Könige kämpfen und Glauben kollidieren.

Ab dem 11. Dezember

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft: Staffel 2: Lara eilt um den gesamten Globus, um uralte afrikanische Relikte zu finden, bevor eine Technologievisionärin, die gerne Gott spielt, weltweite Zerstörungen auslösen kann.

Kids and Family

Ab dem 08. Dezember

Frohe Schenknacht mit Elmo und Mark Rober: Elmo und seine Freunde aus der Sesamstraße basteln mit Ex-NASA-Ingenieur und YouTube-Star Mark Rober ganz besondere Geschenke.

Ab dem 15. Dezember

Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Kapitel 6: Direktorin Kralle hat spannende neue Fälle für ihre Agenten: Sam und Kit sind wieder da und lösen tierische Rätsel auf der ganzen Welt!

Die neuen Filme

Ab dem 03. Dezember

My Secret Santa: Eine alleinerziehende Mutter braucht einen Job. Ein Ski-Resort braucht einen Weihnachtsmann. Kann Taylor einen charmanten Hotelerben dazu bringen, sie einzustellen?

Ab dem 05. Dezember

The Price of Confession: Eine Frau, die des Mordes an ihrem Ehemann beschuldigt wird, erhält von einer Fremden ein Angebot – doch um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie einen Mord begehen.

Ab dem 11. Dezember

The Fakenapping: Der gescheiterte Unternehmer und überforderte Vater Sattam wird in einen verrückten Plan verwickelt, als er seine Schulden bezahlen will – indem er seinen Vater entführt.

Ab dem 12. Dezember

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery: Der Detektiv Benoit Blanc arbeitet mit einem jungen Priester zusammen, um ein absolut unmögliches Verbrechen in einer Kirche mit dunkler Vergangenheit zu lösen.

„Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery | Official Trailer | Netflix" von YouTube anzeigen

Ab dem 19. Dezember

The Great Flood: Am vielleicht letzten Tag der Erde wird aus einem Kampf um Leben und Tod in einer überschwemmten Wohnung schnell die einzige Überlebenschance der Menschheit.

Ab dem 22. Dezember

Wonka: Ohne viel Geld will Willy Wonka mit Hilfe einer Waisen namens Noodle ein Schokoladen-Imperium aufbauen. Doch ein verbrecherisches Süßigkeiten-Syndikat ist ihm auf den Fersen.

Ab dem 24. Dezember

Goodbye June: In dieser sensiblen Geschichte über den Abschied einer Familie von ihrer Mutter mit Helen Mirren, Toni Collette, Johnny Flynn und Andrea Riseborough führte Kate Winslet Regie.

Ab dem 25. Dezember

Blacklight: Ein Regierungsagent mit düsterer Vergangenheit enthüllt eine tödliche Verschwörung, die ihn ins Fadenkreuz seines einflussreichen Arbeitgebers rückt.

Live-Sport im Dezember

Ab dem 25. Dezember

NFL Christmas Day Football: Dallas Cowboys vs. Washington Commanders und Detroit Lions vs. Minnesota Vikings

Die neuen Serien

Ab dem 04. Dezember

The Abandons: Im Washington Territory der 1850er Jahre ringen zwei von mächtigen Matriarchinnen geführte Familien – eine reich, die andere arm, aber loyal – um die Vorherrschaft.

Im Washington Territory der 1850er Jahre ringen zwei von mächtigen Matriarchinnen geführte Familien – eine reich, die andere arm, aber loyal – um die Vorherrschaft. The Believers: Staffel 2: Um ihre Familien zu retten, müssen Win und Game Geld auftreiben und sich mit einem finsteren Politiker auseinandersetzen. Dear beginnt allein einen Neuanfang.

Ab dem 05. Dezember

Sicily Express: Weihnachten steht vor der Tür und zwei tollpatschige Sizilianer, die in Mailand arbeiten, entdecken einen Müllcontainer, der sie in Sekunden direkt zu ihren Familien bringt.

Ab dem 06. Dezember

Pro Bono: Als das Leben eines angesehenen Richters plötzlich aus den Fugen gerät, findet er im ehrenamtlichen Team einer renommierten Kanzlei eine neue Bestimmung.

Ab dem 09. Dezember

Pax Massilia: Staffel 2: Mit Lyès im Gefängnis und einer neuen, brutalen Gang, die Marseilles Drogenhandel übernehmen will, steht das Team unter größerer Gefahr als je zuvor.

Ab dem 10. Dezember

Das Unglück: Staffel 2: Vor einem Jahr wurden vier Familien von einer Tragödie heimgesucht. Der Schmerz ist noch immer präsent, als Geheimnisse auftauchen. Sollen sie vergeben oder Rache üben?

Ab dem 11. Dezember

Had I Not Seen the Sun: Teil 2: Nach Jen-yaos Gewalttaten drohen alte Geheimnisse jede Hoffnung zu zerstören – sogar die Liebe, die er niemals zurückgewinnen kann.

Nach Jen-yaos Gewalttaten drohen alte Geheimnisse jede Hoffnung zu zerstören – sogar die Liebe, die er niemals zurückgewinnen kann. Kasaba: Die Kleinstadt: Eine Gruppe finanziell angeschlagener Freunde sieht ihre Moral und ihre Beziehungen auf eine harte Probe gestellt, als sie auf vier Taschen mit gestohlenem Geld stoßen.

Ab dem 12. Dezember

Weihnachten zu Hause: Staffel 3: In der Hoffnung, ihren Liebeskummer zu vergessen, will Johanne sich in diesem Jahr an den Feiertagen von Liebesdingen fernhalten. Das glaubt sie zumindest.

In der Hoffnung, ihren Liebeskummer zu vergessen, will Johanne sich in diesem Jahr an den Feiertagen von Liebesdingen fernhalten. Das glaubt sie zumindest. Stadt der Schatten: Als in Barcelona eine brennende Leiche an einem der bekanntesten Bauwerke Gaudís hängt, muss ein in Ungnade gefallener Kommissar den Mörder finden.

Ab dem 17. Dezember

El niñero: Staffel 3: Während Jimena darum kämpft, ihr Unternehmen zu retten, gerät ihre Beziehung zu Gabriel in eine Reihe von Schwierigkeiten. Kann ihre Liebe siegen oder ist dies das Ende?

Ab dem 18. Dezember

Emily in Paris: Staffel 5: Jetzt heißt es Buongiorno statt Bonjour, denn Emily versucht einen Neustart in Rom. Doch als Liebe, Karriere und Loyalität aufeinanderprallen, wird La Dolce Vita kompliziert.

Ab dem 26. Dezember