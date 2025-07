Kopfhörer: AVENTHO 100 von Beyerdynamic vorgestellt

Bei den Kopfhörern ist der Markt fest in der Hand von Apple, das mussten viele etablierte Hersteller bereits leidvoll erfahren. Dazu zählt auch Beyerdynamic aus Heilbronn, der von einem chinesischen Zulieferer aufgekauft wurde. Dennoch launcht der Hersteller nun einen neuen On-Ear-Kopfhörer. Wir haben die Details.

Es handelt sich dabei um einen neuen On-Ear-Kopfhörer, der die Nachfolger des 2017 vorgestellten AVENTHO wireless mit seinem legendären Tesla-Treiber darstellt. Der AVENTHO 100 übernimmt dabei die Designsprache des Vorgängers mit moderaten Modernisierungen. Unter der Haube gibt es aber einige Verbesserungen, wobei man jedoch nicht konkret wird. beispielsweise ist nur die Rede von einem dynamischen 45-mm-Treiber ohne jedoch auf das Material einzugehen. Dafür ist der neue On-Ear nun mit ANC ausgestattet, zudem gibt es überarbeitete Mikrofone für die Sprachqualität. Ebenfalls lobenswert, der neue Kopfhörer lässt sich zusammenfalten.

Die Verbindung zum Smartphone erfolgt nun via Bluetooth 5.4, wodurch neben SBC, AAC, aptX auch aptX Adaptive übertragen wird. Multipoint für eine Verbindung mit zwei Endgeräten gleichzeitig ist ebenfalls vorhanden. Leider hat der Hersteller die Unterstützung für Mimi Hearing gestrichen, damit konnte man sein Gehör testen und ein darauf abgestimmtes Klangprofil testen. Kommen wir noch zur Akkulaufzeit, welche ohne ANC bis zu 60 Stunden beträgt. Mit aktiviertem ANC sind bis zu 40 Stunden drin. Geladen wird via USB-C und auch an Fast Charging hat man gedacht – 15 Minuten laden soll für weitere 15 Stunden Musikgenuss ausreichen.

Preise und Verfügbarkeit

Zum Marktstart wurde dem Hersteller für den AVENTHO 100 auch der Industriepreis Red Dot Designaward verliehen, was man extra betont. Preislich sortiert sich der Kopfhörer mit 199,00 Euro im Mittelfeld ein. Interessenten können zwischen Cream, Schwarz und Braun aus drei Farben auswählen. Im Lieferumfang ist neben dem Kopfhörer auch eine Transporttasche, ein USB-C-Kabel und ein 3,5-mm-AUX-Kabel inkludiert. Noch ein wichtiger Hinweis, wir legen selbst viel Wert darauf, die Ohrpolster können ohne großen Aufwand selbst getauscht werden.

