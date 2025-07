Blender: Portierung für das iPad und andere Tablets angekündigt

Apple betont bei jeder neuen Generation des iPad (Pro), dass man damit auch den Mac ersetzen kann. Über Sinn oder Unsinn der Aussage wollen wir an dieser Stelle nicht diskutieren. Unstrittig ist aber, dass nicht jedes Profiprogramm für das iPad verfügbar ist. Dazu zählt auch Blender, doch diese Lücke wird demnächst geschlossen.

Blender für das iPad angekündigt

Bei Blender handelt es sich um eine leistungsstarke 3D-Software zum Modellieren, Texturieren und Animieren von Körpern und Modellen. Das Besondere daran, es handelt sich um ein Open-Source-Programm und ist aktuell für macOS, Linux und Windows verfügbar. Nun kündigten die Macher an, dass Blender auch für Tablets erscheinen soll. Dabei will man in der Bedienung keinerlei Abstriche machen, ganz im Gegenteil. Man will die Bedienung speziell an das Touchdisplay und Eingabestifte wie dem Apple Pencil anpassen. Den Auftakt macht die Version für das iPad Pro, später sollen Versionen für das Surface von Microsoft, Wacom MovinkPad und das Huawei MatePad erscheinen.

Erscheinungsdatum ungewiss

Die vollständige Anpassung in der Bedienung erfordert viel Aufwand, der gestemmt werden muss. Wohl aus diesem Grund haben die Entwickler kein konkretes Datum für den Release genannt. Im Rahmen der Fachkonferenz SIGGRAPH im August 2025 wollen die Entwickler jedoch eine Tech-Demo zeigen, eine Beta könnte dann im Laufe des Septembers 2025 erscheinen.