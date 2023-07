Home iPhone Kommt in Zukunft echtes Internet per Satellit aufs iPhone?

Bekommt das iPhone in Zukunft eine echte Internetnutzung per Satellit? Apples Partner Globalster hat sich in, wenn auch reichlich wolkigen Worten, zu dem Thema der Satellitenkonnektivität geäußert. Es reagierte damit auf vorangegangene Einlassungen von T-Mobile und Stalink.

Apple hat mit dem iPhone 14-Lineup erstmals eine Satellitenanbindung ohne zusätzliche Hardware in ein iPhone gebracht. Diese ist jedoch in ihrer Funktionalität sehr begrenzt: Nur Textnachrichten an Notrufzentralen können gesendet werden und das auch nur, wenn kein Mobilfunknetz verfügbar ist. Doch in Zukunft soll mehr möglich sein, das hatte sich schon aus der noch recht umkonkreten Ankündigung von Starlink und T-Mobile herauslesen lassen.

Die beiden Unternehmen verfolgen aber einen anderen Ansatz, dabei sollen spezielle Starpink-Satelliten mit besonders großen Antennen Signale direkt mit handelsüblichen Smartphones austauschen können.

Der Vorteil: Nutzer bräuchten keine neue Hardware.

Der Nachteil: Die neue Satellitengeneration muss zuerst ins All gebracht werden, was dauert.

Was planen Apple und Globalster?

Apple hat in das iPhone 14 ein Modem- und Antennensetup eingebaut, das für Satellitenkommunikation vorbereitet ist. Nun hat Globalster auf eine Einreichung bei der FCC reagiert, in der Starlink und T-Mobile die möglichen Anwendungen ihrer Dienste skizzieren und erklärt, man sehe auch Potenzial für Satellitendienste für Geräte, die wie das iPhone über entsprechende Fähigkeiten verfügen, die gelte es in den kommenden Jahren weiter auszubauen, um Kommunikation überall dorthin zu bringen, wo es derzeit noch an Kapazität und Anbindung mangelt.

Viel lässt sich hieraus nicht entnehmen, es ist eher der Hinweis darauf, dass Globalster und Apple weitere Anwendungen planen könnten. Dies wäre auch vor dem Hintergrund einer kostenpflichtigen Nutzung interessant.

Apple bietet die Satellitennotruffunktion für zwei Jahre kostenlos an, danach dürften Gebühren anfallen. Die sind Nutzer sicher eher bereit zu zahlen, wenn neben der Notrufanbindung auch eine echte Datennutzung möglich wird, sei sie auch begrenzt und etwa nur für Messenger geeignet.

