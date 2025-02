Home Featured Kommt ein Autoverkäufer in den Apple-Store (Die Kolumne)

Mein Freund Jonas ist Autoverkäufer. Naja, Freund ist etwas übertrieben. Sagen wir, mein Bekannter Jonas ist Autoverkäufer. Naja, Autoverkäufer in Zusammenhang mit Bekanntschaften klingt auch etwas hart. Sagen, wir ich kenne einen Menschen namens Jonas, der Autos verkauft. Von sich selbst sagt Jonas, er sei ein begnadeter Verkäufer und Erfinder des Basismodells eines Opel Corsa C mit dem unschlagbaren Preis von 10.700 Euro im Jahre 2001. Doch, laut Jonas, niemand, ich wiederhole, niemand hat jemals dieses Auto zu diesem Preis erworben. Niemand. Warum? Das steckt, so Jonas, im Wort „Basismodell“. Ich gehe also mit Jonas in den Apple-Store. (Achtung Satire!)

Jonas: „Jetzt zeigen wir den Menschen* hier mal, wie Verkaufen geht! Die ziehen mich nicht über den Tisch. Schaue zu und lerne!“

(Für * benutzt Jonas ein anderes Wort)

Dr. Marco: „…“

(Eine weiblich gelesene Person kommt freundlich lächelnd auf uns zu)

Apple-Mitarbeiterin: „Herzlich Willkommen bei Apple – Was kann ich für Sie tun?“

Jonas (flüstert etwas zu laut Richtung Dr. Marco): „Alles Getue, falle ich nicht drauf rein!“ (laut und mit einem Hauch Aggressivität) Guten Tag, gute Frau. Ich brauche genau gar nichts, wollte mich nur umschauen. Sie verkaufen Computer, oder?“ (zwinkert in Richtung Dr. Marco)

Apple-Mitarbeiterin: „Selbstverständlich. Was darf ich Ihnen zeigen, den neuen iMac, einen Mac mini, den Mac Pro, den Mac Studio, vielleicht ein MacBook Pro, ein Air? Oder vielleicht doch ein Smartphone wie das iPhone, das iPhone Pro? Oder doch einen Tablet-Computer als mini, iPad, Air oder Pro? Ihr Smartphone sieht nicht nach dem aktuellen Modell aus, das besser zu dem Trendsetter von heute passt!“

Jonas (dreht sich um, ist verwirrt): „Ähhh, ich habe noch ein iPhone, das ist noch ganz o.k.“

Apple-Mitarbeiterin: „Zeigen Sie doch mal. Oh? Ein iPhone 6. Das ist selten! Vielleicht fangen wir dann klein an. Ein neues Smartphone also. Sie sehen aus wie jemand, der Dynamik und volle Power zu schätzen weiß.“

Jonas: „Womit Sie völlig recht haben. Nur das Beste vom Besten, bitte!“

Apple-Mitarbeiterin: „Ein iPhone 16 Pro, gerne. Für Sie ein Pro Max, richtig?“

Jonas (sucht sich hilfesuchend zu Dr. Marco um, der wirkt wie Frodo am Schicksalsberg): „Genau!“

Apple-Mitarbeiterin (tippt in ihr Gerät ein): „iPhone Pro Max. Welche Farbe?“

Jonas: „Blau ist meine Farbe!“

Dr. Marco (verdreht die Augen)

Apple-Mitarbeiterin (muss ein Lachen unterdrücken): „Das ist leider nicht möglich.“

Jonas (empört): „Hören Sie, gute Frau, ich kenne ihre Tricks. Bei mir bekommen die Kunden genau die Autofarbe, die sie wünschen. Und wenn ich persönlich zu Farbe und Pinsel greifen muss.“

Apple-Mitarbeiterin (die letzte Aussage ignorierend): „Sie haben die Wahl zwischen Titan Wüstensand, Titan Natur, Titan Weiß und Titan Schwarz.“

Jonas: „Da sparen Sie aber ordentlich Produktionskosten, wenn ich an unsere Lackierstraßen denke. Wüstensand klingt nach einem trockenen Vergnügen.“

Apple-Mitarbeiterin: „Sie machen Fotos mit ihrem Handy? Dann empfehle ich ein wenig mehr Speicherplatz!“

Jonas: „Gute Frau, ich habe das Basismodell erfunden! Ich weiß, welches Geld man mit zweiten Außenspiegeln, Aschenbechern, und beheizten Schaltknäufen machen kann. Das Basismodell, bitte!“

Apple-Mitarbeiterin: „Wie Sie wünschen. Darf ich erwähnen, dass dann etwa 3.500 Fotos im RAW-Format und etwa 30 Minuten Videos in 4K Platz finden.“

Jonas: „Dann nehme ich noch eine Micro-SD-Karte dazu.“

Dr. Marco (verdreht wieder die Augen).

Apple-Mitarbeiterin: „Das geht leider nicht.“

Jonas: „Oh? Na gut, dann etwas mehr Speicher, das kann ja nicht so teuer sein, oder?“ (zwinkert Dr. Marco zu)

Apple-Mitarbeiterin: „Wie Sie wünschen, 1 Terabyte. Apple Care?“

Jonas (ein Hauch von Schweißperlen auf der Stirn, dreht sich fragend zu Dr. Marco um, der nickt): „Ähh…?“

Apple-Mitarbeiterin: „Damit schützen Sie sich und ihr neues Smartphone, sogar bei Diebstahl und Verlust.“

Jonas: „OK, kann nicht schaden!“

Apple-Mitarbeiterin: „Dazu empfehle ich die neuen AirPods und eine Apple Watch, um das ganzheitliche Erlebnis zu haben, ständige Erreichbarkeit bei konsequenter Abstimmung aller Geräte in einem Ökosystem.“

Jonas: „Klingt nach einem guten Deal. (flüsternd) Jetzt kommt die Kür. (laut): Ich kaufe hier ein Smartphone, eine Uhr und einen Kopfhörer – da ist ja wohl ein fetter Rabatt drin, gute Frau?“

Apple-Mitarbeiterin: „Nein.“

Jonas: „Ähhh…“

Apple-Mitarbeiterin: „Macht 3426 Euro. Kennen Sie schon die Vision Pro?“

Jonas (die Kreditkarte zückend, den Code tippend, wirkt etwas abwesend, verwirrt): „Nein, was ist das?“

Dr. Marco (zieht Jonas sanft in Richtung Ausgang): „Na, denen hast du es aber gezeigt!“

-----

