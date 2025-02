Home Apple Apple Einladungen offiziell vorgestellt: Das kann die neue iCloud-App

Apple hat seine bereits erwartete neue iCloud-App Einladungen nun offiziell vorgestellt. Damit lassen sich Personen zu Events einladen und Veranstaltungen gemeinsam planen.

Das ist sie also, die neue iCloud-basierte App von Apple: Sie hatte sich bereits durch Leaks im Code angekündigt und Beobachter hatten entsprechende Prognosen geäußert. Jetzt ist die App, die Apple schlicht Einladungen nennt, offiziell im App Store (Affiliate-Link) verfügbar.

Nur für iCloud+-Nutzer vollständig nutzbar

Mit der Anwendung können Nutzer Personen zu Events einladen, dabei lassen sich Hintergründe aus den Fotos oder einer Vorlage wählen oder per Image Playground und Apple Intelligence erstellen, ab April dann auch bei uns.

Die App fügt automatisch Routeninfos und Wetterdaten aus Apple Maps hinzu, die für alle Gäste sichtbar sind. Nach einer Veranstaltung sollen Nutzer die App auch weiterhin nutzen können, um sich über das Event auszutauschen.

Ein kleiner Haken, der eindeutig mehr zahlende Dienststunden generieren soll: Nur Nutzer von iCloud+, den kostenpflichtigen Speicherplänen, die auch weitere Extras beinhalten, können auch eigene Einladungen erstellen, auf Events zu reagieren, ist dagegen allen möglich.

Das sagt Apple selbst zu seiner neuen App

Apple hat die neue Einladungen-App in einer entsprechenden Mitteilung offiziell angekündigt. In der Beschreibung der App heißt es:

Erstelle einzigartige Einladungen und bringe Menschen zusammen, um die besonderen Momente des Lebens zu feiern. Du kannst ein Foto aus deiner Mediathek als Hintergrund einsetzen, um deine Einladung individuell zu gestalten, oder mit einem Emoji als Hintergrund dein Event zum Leben erwecken. Eine klare Übersicht zeigt dir, wer teilnimmt, und du kannst ein geteiltes Album zum Ereignis hinzufügen, um jeden Augenblick festzuhalten. Ob du an einem Ereignis teilnimmst oder selbst eines veranstaltest: mit „Einladungen“ ist die Organisation ein Kinderspiel und die Party kann losgehen! Erstelle beeindruckende Einladungen: • Wähle einen Hintergrund aus einer kuratierten Sammlung oder aus deiner eigenen Mediathek als Blickfang für deine Gäste. • Verleihe deiner Einladung eine individuelle Note durch die Auswahl der passenden Schrift. • „Karten” und „Wetter” werden automatisch zum Ereignis hinzugefügt, damit deine Gäste alle wichtigen Informationen haben. Versende Einladungen und behalte die Antworten im Blick: • Du kannst deinen Gästen die Einladung als einfachen Link über jede Messaging-Plattform senden. • Gäste können auf die Einladung in der iPhone-App oder im Web von jedem Gerät antworten. • Halte deine Gäste bis zuletzt auf dem Laufenden, indem du in deinem Ereignis Nachrichten postest, die alle sehen können. Lass es krachen mit „Musik“ und erlebe die Party nochmal mit „Fotos”: • Füge eine kollaborative Playlist hinzu, damit Partygäste ihre Lieblingsmusik hören können. • Erstelle für das Ereignis ein geteiltes Album, damit alle Gäste ihre Partyfotos teilen können. • Deine Gäste erhalten automatisch Zugang zu kollaborativen Playlists und geteilten Alben. Voraussetzungen: • Apple Einladungen ist für alle iPhone-Modelle mit iOS 18 (oder neuer) verfügbar. • Für die Zusammenarbeit an Apple Music Playlists ist ein Apple Music-Abo erforderlich. • Alle können auf eine Einladung antworten, für das Erstellen einer Einladung ist jedoch ein „iCloud+“-Abo erforderlich.

Was haltet ihr von der neuen App von Apple, nette Sache oder eher wenig nützlich? Teilt eure Erfahrungen in den Kommentaren.

