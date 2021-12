Home Featured Neues iPhone oder iPad? Diese Apps müsst ihr ausprobieren

Gestern war Heiligabend und vielleicht erhielten einige von euch ein neues iPhone oder ein neues iPad. Daher stellen wir euch heute Apps vor, mit denen ihr das meiste aus diesen Geräten herausholen könnt.

Produktivität

Calendar 366

Um auch im neuen Jahr organisiert zu bleiben, braucht es einen Kalender. Eventuell könnte da Calendar 366 vom deutschen Entwickler Vincent Miethe was für euch sein. Ihr könnt darin all eure Kalender einbinden, wobei es quasi egal ist, bei welchem Dienst sie hinterlegt sind. Die App unterstützt nämlich iCloud, Google, Exchange, Outlook und CalDAV. Termine können mit einer von mehreren Ansichten betrachtet werden und Widgets für den Homescreen sind auch verfügbar.

GoodNotes

GoodNotes eignet sich perfekt für ein neues iPad mit Apple Pencil. In der App könnt ihr digitale Notizbücher erstellen und mit allen möglichen Dingen füllen. Dank iCloud sind alle Daten auf all seinen verknüpften Geräten auffindbar, sodass man auch am Mac schnell einmal eine Änderung vornehmen kann.

Spiele

PAKO 3

Wenn die Familie und die Freunde dann wieder aus dem Haus sind, hat man etwas Zeit für Spiele am neu erhaltenen Gerät. Wir empfehlen für diese Momente PAKO 3. In PAKO 3 werdet ihr von mehreren Polizeifahrzeugen verfolgt und ihr müsst vor diesen durch Driften entkommen. Vor Hindernissen wie Mauern oder anderen Autos müsst ihr euch allerdings in Acht nehmen – fährt ihr zu oft wo dagegen, verliert ihr.

Disney Melee Mania

Disney Melee Mania ist ein ziemlich neues Game auf Apple Arcade. Darin könnt ihr drei aus insgesamt 12 Disney- und Pixar-Charaktere wählen, die gegen ein anderes Team in einer Kampfarena antreten. Das Ziel ist es, das gegnerische Team so oft wie möglich auszuschalten und dabei Punkte zu sammeln. Ein Kampf dauert nur fünf Minuten, das Spiel eignet sich daher auch perfekt für das Wartezimmer beim Arzt oder ähnliche Situationen.

Unterhaltung

Sofa

Oft kann man schon einmal den Überblick darüber verlieren, welchen Film man noch schauen oder welches Buch man noch lesen möchte. Mit Sofa kann man all diese Dinge ganz einfach festhalten und verwalten. Dafür hat man einerseits „The Pile“, was wie der Eingang in einer To-Do-App ist, und die Möglichkeit zum Erstellen von Listen. Ein Alleinstellungsmerkmal sind die vielen Anpassungsmöglichkeiten des Erscheinungsbildes. In einer eigenen Sektion der App stehen gleich mehrere verschiedene Themes zur Wahl.

Apollo

Zwar bietet Reddit eine App für das iPhone und das iPad an, dennoch legen wir immer gerne den Reddit-Client Apollo nahe. Für die App sprechen das native Design und die Zuverlässigkeit. Aber auch die große Sammlung an App-Icons kann viele Nutzer überzeugen.

Informationen

CARROT Weather

Wetter-Apps hat der App Store viele zu bieten, doch eine sticht in unseren Augen heraus: CARROT Weather. Abgesehen vom ansprechenden Design punktet die App mit den witzigen Sprüchen unter der Anzeige der aktuellen Temperatur und Spielereien wie der Karte mit versteckten Orten. Außerdem ist auch hier das Erscheinungsbild flexibel anpassbar und es gibt eine umfangreiche App für die Apple Watch.

