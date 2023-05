Home Apple Vor Quartalszahlen: Apple-Umsätze wohl rückläufig, aber Analysten zuversichtlich

Heute Abend stellt Apple seine Quartalszahlen vor. Die meisten Schwergewichte des Tech-Sektors haben ihre Bilanzen bereits in den letzten Wochen veröffentlicht. Bei Apple rechnen die Analysten mit rückläufigen Umsätzen im abgelaufenen Quartal, dennoch bleibt das Zutrauen zu Aktie und Unternehmen groß.

Apple wird am heutigen Abend deutscher Zeit nach Handelsschluss seine Quartalszahlen veröffentlichen. Es wird davon ausgegangen, dass die Erlöse rückläufig ausfallen werden. Beobachter an der Wall Street rechnen mit einem um 5% niedrigerem Umsatz in Q2 2023. Im Vorjahreszeitraum hatte Apple noch den Rekord von 97,3 Milliarden Dollar erlöst, ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Q2 2021.

Einzig das iPad hatte im Vorjahresquartal etwas schwächer abgeschnitten, alle anderen Segmente verzeichneten ein Wachstum.

Zutrauen zu Aktie dennoch stark

Mit 50,6 Milliarden Dollar steuerte das iPhone im Vorjahr erneut ganz klar den Löwenanteil zum Umsatz bei, der Mac erbrachte 10,4 Milliarden Dollar.

>Mit Spannung werden Analysten heute Abend auf die Services-Erlöse schauen, sie sollen Apples neues Standbein werden. Im letzten Jahr erbrachte dieses Segment satte 19,8 Milliarden Dollar.

Auch wenn erwartet wird, dass Q2 2023 schwächer ausfallen wird, sind Beobachter um die Apple-Aktie dennoch nicht bange. Ausgedehnte Aktienrückkäufe sorgen für Vertrauen in das Kurspotenzial. Apple könnte Schätzungen von Analysten nach Aktien im Wert von rund 90 Milliarden Dollar zurückkaufen, ähnlich wie im vergangenen Jahr. Zudem wird allgemein erwartet, dass die Dividende angehoben wird. Zuletzt wurden Tech-Titel wieder zu einem sicheren Hafen für viele Anleger, nachdem Microsoft, Meta und Co. stark ins Jahr gestartet waren. Diese Entwicklung könnte sich verstetigen, sobald die Zentralbanken bei den Zinserhöhungen deutlich vom Gas gehen.

