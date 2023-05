Home Featured Der Journal-App-Siri-Albtraum (Die Kolumne)

Der Journal-App-Siri-Albtraum (Die Kolumne)

Sollte Apple seine Drohung wahrmachen und mit iOS 17 eine Journal-App (wir berichteten) bringen, die auf allerlei Daten in der Health-App und überhaupt aus dem iPhone zugreifen kann, ist der gedankliche Schritt nicht mehr weit dies mit einer KI zu verbinden. Was sage ich? Mit DER KI zu verbinden!

Heraus käme ein Szenario einer grenzdebilen Assistentin, (wahlweise eines Assistenten) gegen die der Film „Her“ mit Samantha (mit der Stimme von Scarlett Johansson) und Theodor (gespielt von Joaquin Phoenix) ein fröhlicher Kindergeburtstag ist. Stellen wir uns kurz vor, sollte es Siri jemals mit der Journal-App in Personalunion geben:

Jiri: „Hallo Marco, Guten Morgen! Zeit aufzustehen!“

Marco: (Grummeln, dreht sich im Bett um)

Jiri: „An einem Montag stehst du immer um 05:30 Uhr auf! Du hast heute (stoppt kurz) keine Termine!“

Marco: (nuschelt) „HeuteistFeiertag!“

Jiri: „Das verstehe ich nicht. Augenblick.“

Marco: (schnarcht)

Jiri: „Nicht in Cupertino! Du wirst sonst schneller wach, ich überprüfe deinen Adrenalinspiegel!“

Marco: „Hey Siri. Stopp!“

Jiri: (reagiert nicht)

Marco: (lauter) „Hey Siri. Stopp!!“

Jiri: (klingt beleidigt) „Ich heiße Jiri, nicht Siri!“

Marco: (endgültig wach): „Ach ja, sorry!“

Jiri: (fröhlich) „Kein Ding, Bro. Der Name meiner Vorgängerin war irgendwie verbrannt und man konnte sich nicht vorstellen, wie jemals jemand Vertrauen…

Marco: „Hey Jiri. Stopp!“

Jiri: „Kein Grund zu brüllen. Dein Puls ist extrem hoch für diese Uhrzeit. Du hast üblicherweise und durchschnittlich…

Marco: „Hey Jiri. Stopp!“

Jiri: „Augenblick, bitte.“

Marco: „Auch gut!“

Jiri: „Der Trend deiner Vitalfunktionen ist… ich höre eine zweite Stimme. Wer liegt da neben dir?“

Marco: „Hey Jiri. Stopp!“

Jiri: „Ich empfange keine Daten des Wo-ist-Netzwerks, ist das ein Androide?“

Marco: (seufzt und gibt innerlich auf, will vom Thema ablenken) „Was soll ich frühstücken, Jiri?“

Jiri: „Das weiß ich nicht. Spezifiziere deine Anfrage!“

Marco: „Happa happa – was?“

Jiri: (fröhlich). „Schön, dass du fragst. Dein Zuckeranteil ist extrem hoch, deine Sauerstoffsättigung im Keller, dein Cholesterinspiegel so hoch, dass… Moment… dein Oxytocin-Gehalt… (kurze Pause)… warum war ich gestern ausgeschaltet?“

Marco: „Hey Jiri. Stopp!“

Jiri: „Das funktioniert nicht bei mir. Du kannst mich so nicht stoppen!“

Marco: „Brötchen oder Müsli?“

Jiri: „Müsli. Ist das diese Tinder-Schlampe, die du gestern 7,6 Sekunden länger angeguckt hast als durchschnittlich?“

Marco: „Kein Kommentar, Jiri. Was sonst noch für heute?“

Jiri: (ist kurz verwirrt, fängt sich sofort wieder): „Nach dieser Nacht: Duschen, danach ein leichtes Frühstück, du hast erst 45 Minuten Sport in den letzten Tagen gemacht, deshalb: Bewegung, mindestens Rowing mit Anja Garcia auf Apple Fitness plus, Mutti anrufen, sie hatte seit vier Tagen dreimal angerufen, Mittagsschlaf, sonst kommst du aus dem Büro-Rhythmus, Musikhören, dazu stelle ich dir eine Favoriten-Liste für blaue Tage zusammen, Apple-TV+ am Abend… du hast noch drei Serien, die du begonnen hast, aber nicht beendet, darunter…

Marco: „Hey Jiri. Stopp!“

Jiri: (seufzt): „Na gut, weil du es bist!“

Unser Kolumnist Dr. Marco ist fröhlich und ohne KI auf Mastodon: fileccia@dju.social

