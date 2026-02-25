KI-Aufholjagd: Apple übernimmt Ein-Mann-Startup

Apples Weg zum KI-Erfolg ist steinig. Nicht wenige fordern das Unternehmen auf, in diesem Bereich von seinem Reserven Gebrauch zu machen und in vielversprechende Startups zu investieren oder etablierte KI-Player zu übernehmen. Jetzt ist bekannt geworden, dass der iPhone-Konzern ein Startup mit Fokus auf KI-gestützte Licht- und Optikdesign-Tools aufkauft.

Aufgefallen ist das den Redakteuren von MacRumors. Am Dienstag berichteten sie über einen entsprechenden Eintrag Apples bei der Europäischen Kommission, aus dem Oktober 2025. Vier Monate später hat die EU die Übernahme nun öffentlich gemacht.

Ein-Mann-Startup namens invrs.io

Bei dem übernommenen Startup handelt es sich um invrs.io. Laut LinkedIn-Profil wurde es von Martin Schubert gegründet, der Gründer ist wohl der einzige Mitarbeiter.

Apple „wird bestimmte Vermögenswerte von invrs.io LLC („Invrs“) erwerben und den alleinigen Gesellschafter und Mitarbeiter einstellen“, schreibt die Europäische Kommission. „Invrs entwickelt Open-Source-Frameworks für die Photonikforschung und bietet standardisierte Simulationsaufgaben sowie eine öffentliche Rangliste zum Vergleich von Designergebnissen.“ KI-gestützte Photonik-Komponenten könnte Apple unter anderem in seine Kamerasysteme, Displays, Sensoren und LiDAR-Scanner integrieren.

Im Januar ist bekannt geworden, dass Apple das israelische KI-Startup Q.AI übernehmen wird. Mit einer kolportierten Summe von 2 Milliarden US-Dollar handelt es sich um die zweitgrößte Übernahme nach der Eingliederung von Beats im Jahr 2013. Auch wenn invrs.io deutlich kleiner und weniger bekannt ist, ist es spannend zu sehen, dass Apple in diesem Bereich aktiv ist und Know-How wie Technologie gezielt für seine Produkte und Software einzukaufen scheint.