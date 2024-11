Home Sonstiges Kein iRing? Konkurrent spricht Apple die Fähigkeiten ab

Kein iRing? Konkurrent spricht Apple die Fähigkeiten ab

Smarte Ringe sind im Kommen und auch Apple wird immer wieder mit einem solchen Gerät in Verbindung gebracht. Ein iRing – oder wie auch immer er heißen würde – wird es aber vorerst nicht geben. Davon geht ein Analyst aus. Der CEO eines der größten Player in diesem Bereich zweifelt sogar, ob Apple dazu in der Lage wäre.

Oura ist vermutlich allen ein Begriff, die sich mit smarten Ringen auskennen. Das Unternehmen hat vor Kurzem den Oura 4 auf den Markt gebracht und ist seit 2015 im Geschäft. Oura-Ringe können Bewegung, Fitness, Gesundheit, Stress und Schlaf tracken. Der CEO von Oura hat nun in einem Interview mit CNBC gesagt, dass er nicht von einem Apple Ring ausgehe.

Smarter Ring muss „richtig gemacht“ werden

Tom Hale, CEO von Oura gibt an, dass es „schwierig ist, diese Produktkategorie richtig zu machen“. Außerdem sieht er einen Widerspruch darin, eine Apple Watch und einen smarten Ring parallel anzubieten. Der Ring würde der Watch Kunden wegnehmen, was nicht im Sinne Apples sein kann, so Hale.

Oura selbst bietet tatsächlich keine Smart Watch an. Anders macht das Konkurrent Samsung. Die Koreaner haben beide Produkte im Angebot. Unabhängig von den getätigten Aussagen scheint Apple in naher Zukunft keinen Ring zu planen. Laut Mark Gurman von Bloomberg befindet sich aktuell kein derartiges Projekt in aktiver Entwicklung.

