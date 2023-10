Home Gerüchte Kehrt Apple im iPad Pro zu LCD-Displays zurück?

Kehrt Apple im iPad Pro zu LCD-Displays zurück?

Apples iPad Pro soll übereinstimmenden Quellen nach im kommenden Jahr ein OLED-Display erhalten. Ein neuer Bericht zieht diese Annahme aber in Zweifel, er ist allerdings mit Vorsicht zu betrachten.

Wenn Apple im nächsten Jahr sein iPad Pro aktualisiert, soll erstmals ein OLED-Panel im Gerät verbaut werden, das wird nach verschiedenen Aussagen von als verlässlich bekannter Experten allgemein angenommen. Ein neuer Bericht bringt nun allerdings Verwirrung in diese Gerüchtelage.

Angeblich werde Apple im iPad Pro wieder auf LCD-Displays Zurückwechseln, wie sie in allen übrigen Modellen des Lineups stecken. Diese sind den derzeit genutzten Mini-LEDs und OLEDs eindeutig unterlegen.

OLEDs angeblich zu teuer

Die taiwanische Fachzeitschrift Digitimes schreibt, Apple habe sich angeblich zur Rückkehr auf LCD entschlossen, da OLEDs in der Masenfertigung zu teuer seien. Man erhoffe sich von LCDs eine höhere Marktdurchdringung.

Der Bericht ist an vielen Stellen widersprüchlich, da an anderer Stelle doch wieder von einem OLED-iPad Pro gesprochen wird. Auch ist nicht anzunehmen, dass Apple diesen offensichtlichen Rückschritt in der iPad Pro-Produktlinie tatsächlich gehen würde, ein solcher würde das Image der Geräteklasse sicher nicht unbeschadet überstehen. Das neue iPad Pro soll angeblich das größte Update des Pro-Modells seit Jahren sein. Die Massenfertigung wird dem Vernehmen nach irgendwann Anfang kommenden Jahres aufgenommen. Wann der Verkaufsstart erfolgen könnte, ist noch offen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!