Kaputt: AirPods Max-Nutzer ärgern sich über Kondenswasserschäden, ihr auch?

Die AirPods Max fallen bei einigen Nutzern durch ein unangenehmes Problem auf: Es sammelt sich Kondenswasser in den Muscheln und führt dort nicht selten zu Schäden an der Hardware. Erste entsprechende Berichte hatte es schon früh nach dem Marktstart gegeben, nun scheinen sich allerdings darauf zurückzuführende Schäden zu häufen.

Wie sieht es bei euch aus?

Apples einsames Premium-Produkt AirPods Max, das bislang noch immer keinen Nachfolger hat, hat offenbar ein Wasserproblem einer ganz speziellen Sorte: Die AirPods Max neigen wohl dazu, Kondenswasser anzuziehen, das berichten zuletzt eine Reihe von Nutzern in sozialen Medien und auch in der Supportcommunity von Apple.

“AirPods Max condensation won’t damage the drivers!!” The condensation in question: pic.twitter.com/rUKwBOWYjk — Michael  (@NTFTWT) July 5, 2022

Die Tröpfchen bilden sich auf den innenliegenden Flächen, von wo sie dann unter anderem in die Lautsprecheröffnungen eindringen.

Viele Hardwaredefekte an den AirPods Max auf Wasserschäden zurückzuführen?

Tatsächlich gehen einige der betroffenen Nutzer davon aus, dass eine Vielzahl der Ausfälle von AirPods Max auf Kondenswasser zurückzuführen ist. Es sei dafür verantwortlich, dass die Kopfhörer plötzlich die Wiedergabe abbrechen, die Verbindung nicht mehr herstellen oder komplett versagten.

https://www.reddit.com/r/Airpodsmax/search/?q=condensation

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Fraglos ist das Problem vor allem bei heißen Temperaturen besonders akut, somit ist ein gehäuftes Auftreten in einem Hitzesommer keine Überraschung.

Vor zwei Jahren war bereits eine Sammelklage wegen Kondenswasser in den AirPods Max gegen Apple eingereicht worden. Die Kläger haben sich in den letzten Monaten mit Apple auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Apple hat in diesem Zusammenhang nie bestritten, dass die AirPods Max Kondenswasser bilden können, die Kläger sprachen jedoch von einem übermäßig ausgeprägten Auftreten.

Wie ist es bei euch, habt ihr Wasserprobleme mit den AirPods Max? Teilt gern eure Erfahrungen in den Kommentaren unter dem Artikel.

