Kann Netflix Nutzer umerziehen? | erweiterter Kinomodus-Support ab iOS 17 | die Apple Watch im Unternehmen? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Netflix ärgert Nutzer seit kurzem, wenn sie ein Abo über mehrere Haushalte hinweg nutzen. Dann müssen sie draufzahlen. Das scheint aber zumindest kurzfristig noch keine Fluchtbewegungen auszulösen. Setzt sich Netflix am Ende durch und kann die Nutzer umerziehen? – willkommen zum Überblick.

Die Empörung war lange groß. Wird Netflix es jetzt wirklich durchziehen mit dem Blocken des Passwort-Sharings? Dann kündige ich aber mein Abo ganz schnell, war häufig zu hören. Nun, inzwischen zieht Netflix es durch und zumindest bislang laufen die Nutzer dem Streamingdienst nicht davon, hier dazu mehr. Schon tauchen erste verständnisvolle Stimmen auf, die kein Problem in der Zusatzgebühr sehen. Erzieht Netflix seine Zuschauer also langsam um?

Wer redet und wie lange?

Unser Kolumnist hat sich die WWDC noch einmal vorgenommen, genauer die Keynote. Wie sind eigentlich die Redebeiträge von Apples Managern und den diversen Mitarbeitern verteilt? Hier geht’s lang zu seiner Betrachtung.

iOS 17 erweitert den Kinomodus

Der Kinomodus gehört seit dem iPhone 13 zu den Aufnahmemodi in der Kamera-App. Dieses Feature kann bald auch von Dritt-Apps weitergehend genutzt werden. Diese Neuerung wird mit iOS 17 eingeführt und hier lest ihr, was es damit auf sich hat.

Die Apple Watch soll auch in Firmen mehr Verbreitung finden

Das wünscht sich zumindest Apple und daher gibt es ab watchOS 10 die Möglichkeit, auch die Uhr per MDM zu verwalten, zusammen mit dem gekoppelten iPhone, hier mehr dazu.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Da wären noch schnell die neuen Betas: iOS 16.6 und iPadOS 16.6 Beta 3, macOS 13.5 Beta 3, watchOS 9.6 Beta 3 und tvOS 16.6 Beta 3.

Anker will ein neues Energie-Ökosystem bauen

Und zwar auf dem Balkon, die Rede ist von einer Lösung zur besseren Nutzung von Solarstrom, hier dazu mehr.

macOS macht Mail-Plugins kaputt.

Die waren bei Nutzern lange recht beliebt, doch damit hat es jetzt ein Ende: Apple zieht vielen Entwicklern den Stecker, hier dazu mehr.

Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.

