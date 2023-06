Home Apple Watch Apple Watch im Unternehmen: watchOS 10 bringt MDM-Support

Apple Watch im Unternehmen: watchOS 10 bringt MDM-Support

Die Apple Watch kann bald besser in Unternehmen genutzt werden. Dies gelingt durch die Unterstützung von MDM, also der zentralen Geräteverwaltung der Unternehmens-IT. Dies wird mit watchOS 10 eingeführt und Entwickler wurden von Apple nun über die Umsetzung informiert.

iPhone und Mac bringen schon seit einigen Jahren recht gute Voraussetzungen mit, um im Unternehmensumfeld eingesetzt zu werden. Über Mobile Device Management (MDM) kann die IT Geräte vermittels entsprechender Richtlinien zentral einrichten und verwalten. So werden die Mitarbeiter etwa mit Apps versorgt, es können aber auch Einschränkungen der Funktionalität gesetzt werden. Auch ist es möglich, Geräte aus der Ferne zu löschen.

watchOS 10 erhält MDM-Unterstützung

Dies galt bislang allerdings nicht für die Apple Watch, doch das ändert sich jetzt. Denn mit dem Start von watchOS 10 wird auch MDM an der Uhr unterstützt.

Apple informiert die Entwickler inzwischen über die Voraussetzungen und Umsetzung von MDM. Dabei bleibt die Apple Watch allerdings an ein gekoppeltes iPhone gebunden und wird gemeinsam mit diesem verwaltet. Auch mit watchOS 10 wird es nicht möglich, eine Apple Watch komplett unabhängig vom iPhone einzurichten und vollumfänglich zu nutzen, was wohl auch nicht in Apples Interesse ist.

Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Umfang Apple Unternehmenskunden für die Nutzung der Apple Watch durch Angestellte gewinnen kann. watchOS 10 ist aktuell als erste Beta für die registrierten Entwickler verfügbar, die finale Version erscheint im Herbst, ebenso wie iOS 17. Beides ist Voraussetzung für die Nutzung von MDM an der Apple Watch.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!