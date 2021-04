Home Apple Justin Timberlake spielt Chuck Barris in neuer Drama-Serie auf Apple TV+

Justin Timberlake spielt Chuck Barris in neuer Drama-Serie auf Apple TV+

Apple TV+ hat sich die Rechte an einem neuen Stoff mit Justin Timberlake gesichert: Er spielt darin den amerikanischen Showmaster Chuck Barris. Die Produktion basiert auf Material von 1984. Auch dieser Neuzugang wirkt eher schräg und passt damit wunderbar ins Bild eines etwas unhandlichen Streamingdienstes, den Apple seit einigen Jahren aufbaut.

Apple TV+ erhält eine neue Drama-Serie. Diese dreht sich um den amerikanischen Showmaster Chuck Barris, der mit der Gong Show bekannt wurde. In der Hauptrolle werden die Zuschauer Justin Timberlake zu sehen bekommen, den Apple TV+ für dieses Projekt gewinnen konnte, wie aus Berichten von Branchenmedien hervorgeht.

In den Memoiren von Chuck Barris aus dem Jahr 1984 hatte der Unterhalter unter anderem erzählt, dass seine Arbeit im Showgeschäft lediglich als Tarnung für seine Zweitexistenz als Auftragskiller des amerikanischen Geheimdienstes diene. Wann der neue Titel in den Katalog aufgenommen wird, ist noch nicht bekannt.

Langsam wächst das anspruchsvolle Angebot von Apple TV+

Apple kündigt inzwischen regelmäßig den Start neuer Inhalte auf Apple TV+ an, erst jüngst gab das Unternehmen bekannt, sich die Rechte an einer Serie in mehreren Staffeln gesichert zu haben, in der die Auswirkungen von psychischen Krankheiten thematisiert wird, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Viele Neuzugänge auf Apple TV+ sind eher schwere Kost und laden wenig zum Lachen ein. Zudem ist das Angebot immer noch übersichtlich, da Apple sich nach wie vor nicht überwinden kann, Inhalte Dritter zu lizenzieren.

