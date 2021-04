Home Apple AppSalat: Subway Surfers in Oxford, Documents für M1-Macs und weitere App-Updates

Der App Store schläft bekanntlich nie, es gibt wieder einmal einige spannende Updates. In der heutigen AppSalat-Ausgabe wollen wir auflisten, was sich bei Subway Surfers, Documents, Apollo, Beelinguapp und Tweetbot 6 tat.

Subway Surfers jetzt in Oxford

Wie bestimmt jeder weiß, spielt das Jump-and-Run-Spiel Subway Surfers immer in verschiedenen Städten. Mit dem aktuellsten Update ziehen die Charaktere nach Oxford, um dort vor dem Polizisten davonzulaufen. Zusätzlich erhält man mit der Aktualisierung eine neue Figur, Bonnie, und die Entwickler bauten passend zum vergangenen Osterfest ein „Häschen-Board“ ein.

Subway Surfers könnt ihr kostenlos aus dem App Store herunterladen.

Documents ab sofort für M1-Macs

Documents ist eine gute App zum Verwalten von Dateien auf dem iPhone und dem iPad. Nun gibt es das Programm auch für Macs mit einem M1-Prozessor und bringt somit die gleichen Vorteile von den mobilen Versionen auf den Computer. Das sind mitunter die Unterstützung von mehreren Cloud-Diensten, ein eingebauter VPN und ein fortschrittlicher Video-Player. Praktisch ist auch der integrierte Browser, da man Dateien von Webseiten so angenehm schnell herunterladen kann.

Documents findet ihr kostenlos im App Store für das iPhone, das iPad und M1-Macs (unter „iPhone & iPad Apps“). Die App kostet prinzipiell nichts, für Zugang zu Features wie dem VPN wird ein Abo für 54,99 Euro pro Jahr benötigt.

Verbessertes Benutzererlebnis in Apollo

Auch Apollo platzierte sich in die Update-Liste des App Stores. In Version 1.10.8 sind viele Benutzererlebnis-Verbesserungen dabei. Der „New User Highlightenator“ weist darauf hin, wenn ein User Account vor weniger als einem Monat erstellt wurde. Oft kommt es nämlich vor, dass neue User sofort unangebrachte Dinge in Subreddits posten und durch den Highlightenator sollen diese hervorgehoben werden. Wenn ein Post in einer anderen Sprache verfasst wurde, erscheint die Option zum Übersetzen gleich ganz oben im Menü. Und neue App-Icons sind auch noch mit an Board. Die Liste der Änderungen ist noch länger, schaut am besten einmal selbst vorbei.

Apollo ist eine kostenlose App für das iPhone und das iPad. Abonnements mit zusätzlichen Features sind ab 0,99 Euro pro Monat zu haben.

Beelinguapp bekommt neu gestaltete Ansichten

Neue designte Benutzeroberflächen in Apps, die man öfters nutzt, sind immer gerne gesehen. Auf solche können sich nun die Nutzer der Beelinguapp freuen. Die Developer verpassten dem Glossar und der Leseansicht nämlich einen neuen Anstrich. Beide Screens machen nun einen moderneren und aufgeräumteren Eindruck.

Beelinguapp ist zwar kostenlos, es gibt aber auch ein Abo für 5,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Jahr. Dieses aktiviert alle in der App verfügbaren Geschichten.

Tweetbot 6: Neue Themes, neue App-Icons und besserer Videoplayer

Tweetbot 6 zog schon vor einigen Wochen in den App Store ein und bekam in der Zwischenzeit auch schon das eine oder das andere neue Feature. Einerseits liefert man drei neue App-Icons und zwei weitere Themes mit der neuen App-Version mit, andererseits arbeitete man an Verbesserungen für den implementierten Videoplayer. Dieser beherrscht nun den Bild-in-Bild-Modus, man kann also ein längeres Video schauen und die App dabei verlassen.

Tweetbot 6 ist ein kostenloser Download im App Store, die Premium-Version kostet 0,99 Euro pro Monat oder 6,49 Euro pro Jahr.

