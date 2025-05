Home iPhone Jubiläumsmodell: Kommt 2027 das iPhone ohne Notch?

Im Jahr 2007 startete die Erfolgsgeschichte des iPhone. In zwei Jahren, also genau 20 Jahre später, will Apple wohl ein Jubiläumsmodell a la iPhone X präsentieren. Es soll einen der größten Kritikpunkte beseitigen. Generell soll 2027 Apples Jahr schlechthin werden.

Davin geht Mark Gurman von Bloomberg aus. In einem neuen Bericht skizziert er Apples Pläne für das Jahr 2027, basierend auf seinen Insider-Informationen. Neben dem iPhone XX geht es darin auch um eine komplett neue Produktkategorie.

iPhone XX ohne Notch im Display

Bereits 2026 will Apple wohl sein erstes iPhone Fold auf den Markt bringen. Es wird sehr dünn und vermutlich ebenso teuer werden. Ein Jahr später plant das Unternehmen dem Bericht nach ein weiteres Premium-Modell. Das 20-Jahre-iPhone soll demnach erstmals ohne Notch oder Dynamic Island auskommen und sämtliche Kamera- und FaceID-Sensoren unter dem Display verbaut haben. Es soll laut Gurman „zum Großteil aus Glass“ bestehen und das erste „curved iPhone“ werden.

Ob es sich dabei um das normale iPhone 19 oder analog zum iPhone X – welches parallel zum iPhone 8 erschien – um ein Sondermodell handeln wird, bleibt abzuwarten.

Neue KI-Produkte und -Roboter

Neben dem iPhone XX plant Apple weiterhin große Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz. In der vergangenen Woche berichteten wir bereits über die Apple Glasses, die als Hardware für Visual Intelligence fungieren sollen. Auch mit Kameras ausgestattete AirPods und Apple Watches sollen das Feature unterstützen und in zwei Jahren marktreif sein. Zudem geht Gurman von einem KI-Roboter aus, über den es aber noch keine Informationen gibt. Dieser soll ebenfalls 2027 starten und von einer bis iOS 20 verbesserten Siri 2.0 profitieren.

