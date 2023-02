Jetzt noch Klassikversion laden: Angry Birds? wird von Rovio morgen aus App Store entfernt

Der Spiele-Klassiker Angry Birds wird aus dem App Store verschwinden. Zumindest in seiner aktuellen Form. Der App-Entwickler Rovio hat gestern angekündigt, dass Angry Birds in seiner ursprünglichen Version aus dem App Store und dem Google Play Store entfernt wird. Für iOS kündigt Rovio ein baldiges Revival unter neuem Namen an. Die Nachfolger sowie die Apple Arcade Version scheinen davon unberührt zu bleiben.

Es ist ein Schritt, denn man nicht zwingend verstehen muss. Rovio hat angekündigt, seinen Klassiker unter dem Namen „Rovio Classics: Angry Birds“ aus den beiden größten App Stores zu entfernen. Die Nachfolge-Spiele Angry Birds 2, Angry Birds Friends, Angry Birds Journey sowie die Version, die Abonnenten von Apple Arcade werbefrei spielen können, sind nicht betroffen. Für iOS soll der Klassiker unter einem neuen Namen „Red’s First Flight“ zurückkommen, während Android-User, die das Spiel über den Google Play Store beziehen, in die Röhre gucken.

Rovio verteidigt diesen Schritt mit einem angeblichen „Business Case“, der einen Weiterbetrieb der ursprünglichen Version unmöglich macht. Weiter darauf ein geht der Spiele-Entwickler aber nicht. Ohne böse Absichten unterstellen zu wollen, gibt es jedoch einen weiteren, potenziellen Grund, der die Entfernung und die Umbenennung erklären würde. In Rovio Classics: Angry Birds sind weder In-App-Käufe noch Werbebanner zu finden. Um den deutlich lukrativeren Nachfolgern keine Downloads wegzunehmen, muss das Spiel nun verschwinden. Wer zukünftig im App Store nach „Angry Birds“ sucht, landet dann direkt bei den Versionen des Spiels, die den Entwicklern mehr Geld einbringen.

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ

— Rovio (@Rovio) February 21, 2023