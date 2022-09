Home Featured Jetzt! iPhone 14 und iPhone 14 Pro können vorbestellt werden

Jetzt! iPhone 14 und iPhone 14 Pro können vorbestellt werden

Und los geht es: Ab sofort könnt ihr das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro vorbestellen. Insgesamt vier Modelle sind verfügbar, zwei Größen gibt es. Insbesondere beim iPhone 14 Pro könnte es schnell zu langen Lieferzeiten kommen.

Apple hat den Start der Vorbestellungen eröffnet. Ab sofort könnt ihr das neue iPhone 14 vorbestellen. Bei euch ist der Store noch nicht so weit? Das ist normal. Bei einigen Nutzern dauert es ab dem Zeitpunkt des Starts noch immer eine oder zwei Minuten, bis sich der Store öffnen lässt.

Das iPhone 14 gibt es dabei in den beiden Größen 6,1 und 6,7 Zoll. Das große Modell hört auf den Namen iPhone 14 Plus und seine Vorteile liegen insbesondere in einer langen Akkulaufzeit.

Daneben könnt ihr das neue iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ordern.

Dessen Highlights sind die neue 48 Megapixel-Hauptkamera, das neue Design der Front mit dem Dynamic Island und ein Always-On-Display.

Bestellung über die Website oder die Apple Store-App

Bestellen könnt ihr über die Apple Website, wie oben verlinkt, daneben aber auch über die Apple Store-App. Hier konnten einige Nutzer im Vorfeld schon ein wenig Zeit sparen, indem sie ihr bevorzugtes Modell in die Liste gespeicherter Produkte gelegt haben.

Unserer Erfahrung nach ließen sich in den letzten Jahren Bestellungen über die App immer ein wenig zügiger abwickeln.

Die Vertragsanbieter zum iPhone 14 (Affiliate-Partner) sind nun übrigens ebenfalls live.

Die Auslieferung der neuen Modelle und der Verkauf in den Shops startet am kommenden Freitag. Allerdings ist vor allem beim iPhone 14 Pro in einigen Konfigurationen mit längeren Lieferzeiten zu rechnen.

