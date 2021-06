Home Apple Jetzt im Liveticker: WWDC 2021 bei Apfelpage.de

Auf der heutigen Keynote zur WWDC 2021 stellt Apple unter anderem iOS 15 vor: Auch die neuen Hauptversionen von macOS, watchOS und tvOS werden vermutlich präsentiert. Natürlich halten wir euch wie üblich per Liveticker auf dem neuesten Stand.

Wie immer haben wir auch zu diesem Event von Apple einen Liveticker für euch eingerichtet, in dem wir begleitend zur Keynote über die auf dem Event gezeigten Neuerungen berichten.

Apfelpage.de-Liveticker zur WWDC 2021

Hier findet ihr unseren Liveticker zur Keynote von Apple. Unser Liveticker aktualisiert sich automatisch alle paar Sekunden. Sollte dies einmal nicht mehr funktionieren, könnt ihr diese Meldung einfach noch einmal laden.

Ihr seid herzlich eingeladen, miteinander und uns über die gezeigten Neuerungen auf der Keynote oder die Art der Präsentation zu diskutieren, dies könnt ihr direkt im Liveticker oder in den Kommentaren unter dem Artikel tun. Die Keynote wird auch von Apple in einem Livestream übertragen, in dieser Meldung haben wir euch zusammengefasst, wie ihr zuschauen könnt.

Wir wünschen euch und uns eine schöne Keynote!

Liveticker:

(Direktlink zum Ticker)

