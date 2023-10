Home Apple JETZT IM LIVETICKER: Scary Fast-Event von Apple bei Apfelpage.de

So spät – oder früh – habt ihr sicher noch nie ein Apple-Event erlebt und wir noch nie über eines berichtet. Wir sind nur in reduzierter Besetzung heute Nacht aktiv, alle vollständigen Details wird es also erst später bei uns zu lesen geben, aber wir wollen die Veranstaltung dennoch für euch begleiten.

Das wird hoffentlich nicht zur Regel: Jetzt gerade ist es später Nachmittag in Kalifornien und es werden mehrere neue Macs von Apple erwartet, deutscher Zeit ist es mitten in der Nacht und hier startet jetzt der späteste Liveticker, den es bei uns je gab.

Unser nächtlicher Liveticker zum Scary Fast-Event

Nachfolgend haben wir einen Liveticker für euch eingebettet, in dem Björn für euch das Streaming-Event zusammenfasst.

Ihr seid herzlich eingeladen, mit ihm und untereinander über die Veranstaltung und die vorgestellten Produkte zu diskutieren, entweder im Ticker oder in den Kommentaren unter dem Artikel. Der Liveticker sollte sich alle paar Sekunden automatisch aktualisieren, sollte das einmal nicht der Fall sein, könnt ihr diesen Beitrag einfach erneut laden.

Auch in unserer Berichterstattung gehen wir auf die von Apple heute Nacht vorgestellten Produkte ein.

