Jetzt da! iOS 14 und iPadOS 14 für alle: Die Highlights im Überblick

Da ist es. Nach ewigem Hin und Her und mehreren Stunden Verspätung stehen iOS 14 und iPadOS 14 ab sofort zum Download für alle Nutzer Verfügung. Es läuft auf allen aktuellen iPhones und iPads. Wenn ihr ein aktuelles Backup vorhaltet, steht der Aktualisierung nichts mehr im Wege. iOS 14 bringt jede Menge neuer Funktionen und Verbesserungen. Wir fassen zusammen.

Übrigens: Falls ihr das Update bei euch noch nicht gleich seht:

Das Update ist da. Wenn ihr es noch nicht seht, liegt das am Cache bei Apple im CDN. Wer gar nicht warten kann, wird hier fündig und muss dann via iTunes/Finder das Update manuell aufspielen:https://t.co/LXImyzTgAP — Apfelpage.de (@apfelpage_de) September 16, 2020

Apple hat gerade eben iOS 14 und iPadOS 14 für alle Nutzer veröffentlicht. Ihr solltet vor dem Update einige wenige Dinge beachten, hier haben wir diese für euch zusammengestellt, aber im Prinzip spricht nichts gegen eine Installation der neuesten Version von iOS und iPadOS.

Wir fassen noch einmal die wichtigsten Neuerungen des Updates zusammen.

Homescreen-Widgets und App Mediathek

Den meisten bekannt sein dürften bereits die neuen Widgets auf dem Homescreen. Wetter, Kalender und mehr könnt ihr in Zukunft direkt auf einer beliebigen Homescreen-Seite platzieren, diese neue Funktion hat auch in Hinblick auf Dritt-Apps noch viel Potenzial.

Neu ist auch die App Mediathek. In dieser letzten Seite auf dem Homescreen findet ihr alle installierten Apps. Sie werden nach Kategorie und letzter Nutzung intelligent sortiert.

iOS 14 bringt weiterhin eine Bild-in-Bild-Funktion, die etwa von YouTube und weiteren Streaming-Apps genutzt werden kann.

Nachrichten erhalten endlich Zitatfunktion

In der Nachrichten-App könnt ihr jetzt endlich auf einzelne Nachrichten antworten und so die Unterhaltungen besser strukturieren, wie es aus WhatsApp und Co. bekannt ist.

Weiter könnt ihr wichtige Unterhaltungen oben anpinnen. Die Memojis erhalten mehr als 20 neue Ausdrucksformen, die Spielwiese für Kreative wird somit größer und grüner.

iOS 14 kann übersetzen

Eine spannende Neuerung ist die neue Übersetzen-App, die unter iOS 14 verfügbar ist. Darin könnt ihr Übersetzungen zwischen 11 verschiedenen Sprachen durchführen und somit auch eine Art Unterhaltung führen. In stichprobenartigen Tests machte die Übersetzen-App einen guten Job und arbeitete ähnlich gut, wie verschiedene Übersetzer-App, die es kostenpflichtig im App Store gibt.

Ihr könnt auf Wunsch die Übersetzungen auch auf dem Gerät erledigen lassen, wenn ihr entsprechende Sprachdaten ladet. Das schont das Datenvolumen und stärkt den Datenschutz.

Weitere Verbesserungen in iOS 14

Verbessert wurde auch Siri, die nun auf noch mehr Fragen passende Antworten aus dem Netz liefern soll.

Safari lädt Webseiten schneller und soll ebenfalls eine Übersetzung von Websites beieten, sieben Sprachen sollen übersetzt werden. In der Beta konnten wir mit der voreingestellten deutschen Spracheinstellung das Übersetzungs-Feature allerdings nicht nutzen. Nutzbar ist allerdings der Datenschutzbericht: Er zeigt euch an, welche Tracking-Mechanismen eure Website-Besuche erfassen. Die AirPods Pro unterstützen ab iOS 14 das räumliche Audio, alle AirPods-Modelle erhalten den automatischen Gerätewechsel.

In Karten, Musik und weiteren Apps wurden ebenfalls Verbesserungen vorgenommen. Auf Apples Sonderseiten erhaltet ihr einen vollständigen Überblick über alle Neuerungen in iOS 14.

Wie läuft das Update bei euch? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!