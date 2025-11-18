Aktuell sind viele Websites und Internetdienste weltweit nicht erreichbar. Grund dafür ist ein globaler Ausfall bei Cloudflare. Das Content-Netzwerk übernimmt für viele kleine und große Angebote die Weiterverteilung und Bereitstellung von Inhalten, sodass bei Fehlern dort oft Millionen bis Milliarden von Nutzern betroffen sind.

Seit kurzem kommt es bei zahlreichen Onlinediensten zu Problemen bei der Erreichbarkeit. Gegen kurz vor 13:00 Uhr deutscher Zeit fingen die Störungen an: Sie betreffen eine Unzahl kleiner und großer Websites, sowie verschiedene teils populäre Internetangebote.

Betroffen sind unter anderem X, sowie der Gaming-Netzwerkdienst discord.

Das Problem liegt bei Cloudflare

Auslöser der Probleme ist der CDN-Anbieter Cloudflare. Das Unternehmen übernimmt für viele Onlineangebote die Bereitstellung ihrer Inhalte und dies über zahlreiche Standorte rund um den Globus, was für eine deutliche Beschleunigung bei den Zugriffszeiten sorgt.

Bei einem Ausfall sind allerdings auch die Folgen sofort vielfach dramatischer, als bei einem einzelnen Serverausfall eines Anbieters. Derzeit weist Cloudflare auf seiner Statusseite darauf hin, dass sich der Vorgang noch immer in Klärung befindet und zahlreiche Kunden betroffen sind. Wann alle Dienste, die im Hintergrund Cloudflare nutzen, wieder normal erreichbar sind, ist nicht absehbar.