Audible zum Black Friday 2025 für 0,99 Euro für drei Monate sichern

Der Black Friday steht in seinen Startlöchern und auch in diesem Jahr geht es wieder etwas zeitiger los. Allen voran Amazon trommelt mit Nachdruck für das Shopping-Event und fängt an, erste Produkte und Services zu rabattieren. Dazu zählt auch Audible.

Audible für 0,99 Euro für drei Monate abstauben

Der einsetzende Winter eignet sich doch hervorragend, das eine oder andere Hörbuch zu konsumieren. Wer daran ein Interesse hat, sollte einen Abstecher zu Amazon machen. Denn die Tochter Audible bietet aktuell wieder an, sich den Dienst für 0,99 Euro für die kommenden drei Monate zu sichern. Die Aktion läuft bis zum 01. Dezember 2025. Danach wird das Abo zum regulären Preis von 9,95 Euro pro Monat fortgeführt, sofern keine Kündigung erfolgt.

-> Audible Black Friday Deal

Das Kleingedruckte

Bevor wieder das Geschrei losgeht, werfen wir einen Blick in die Konditionen des Angebots. Im Kleingedruckten gibt Amazon ein paar Hinweise, wer das Angebot in Anspruch nehmen kann. So sind alle Neukunden dafür berechtigt, oder diejenigen, die innerhalb der letzten sechs Monate kein anderes Angebot von Audible in Anspruch genommen haben. Audible hat dies konkretisiert und eine entsprechende Seite geschaltet.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!