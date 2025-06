Jackery Kraftwerk bringt Premium-Power für unterwegs

Ob für den Roadtrip mit dem MacBook, als Notstromlösung im Smart Home oder für mehr Unabhängigkeit im Alltag: Der neue Explorer 3000 v2 von Jackery ist das portable Kraftwerk für Technik-Fans mit Power-Anspruch.

Unabhängig mit Stil

Wer ein iPhone, iPad oder Mac nutzt, kennt den Anspruch: Funktionieren alleine reicht nicht – es muss elegant, leistungsstark und durchdacht sein. Genau diese Linie verfolgt Jackery mit dem neuen Explorer 3000 v2, der mobilen 3-kWh-Power Station der nächsten Generation. Bereits in der Vergangenheit überzeugten Jackery Kraftwerke stets durch eine überdurchschnittliche Leistung. Der Explorer 3000 v2 bietet nun noch mehr Power und intelligentere Funktionen und das in einem kompakteren Gehäuse als je zuvor. Mit smarter Steuerung, robustem Akku und flüsterleisem Betrieb bringt er Energie dorthin, wo sie gebraucht wird.

Von Pro zu Premium: Noch smarter, noch kompakter

Der Vorgänger, der Explorer 3000 Pro, wurde schnell zum Liebling unter Wohnmobilreisenden, Smart-Homern und Solar-Fans. Jetzt legt Jackery nach – mit 20 % mehr Leistung, 35 % kompakterem Gehäuse und einem noch intelligenteren Innenleben.

Das Herzstück: ein langlebiger LiFePO₄-Akku mit bis zu 4000 Ladezyklen. Das entspricht einer Nutzung von über zehn Jahren. Dazu gibt es acht Outputs, darunter zwei USB-C-Ports mit 100 W – perfekt fürs MacBook Pro, iPad oder iPhone. Generell ist das Kraftwerk aber vielseitig einsetzbar und kann über weitere Anschlüsse auch größere Geräte, wie einen Elektroherd, zur selben Zeit mit Strom versorgen.

Wie wird das Kraftwerk gesteuert? Ganz einfach per Bluetooth oder WLAN. Zudem kann man sich über diese Verbindung Statistiken zur Stromerzeugung und CO2-Reduktion in Echtzeit anzeigen lassen, ebenso wie den aktuellen Akkustand und die geschätzte verbleibende Laufzeit. Wer also beispielsweise wissen möchte, wie viel Watt das HomeKit-Zubehör gerade verbraucht, wird an dieser Statusabfrage großen Gefallen finden.

Clevere Modi und Funktionen

Ladezeiten planen, um günstige Stromtarife zu nutzen – oder direkt auf den Eigenverbrauchsmodus umstellen und Solarstrom dort einsetzen, wo er gebraucht wird: Mit dem Explorer 3000 v2 wird Energie effizient gesteuert.

Zudem ist das Kraftwerk die ideale Vorbereitung auf Stromausfälle. Denn mit an Bord ist auch die USV-Funktion. Diese springt innerhalb von 20 Millisekunden auf Batterie um und lässt wichtige Geräte wie Router, NAS oder Mac mini unterbrechungsfrei weiterlaufen.

Ein weiteres Highlight: Der leise Lademodus mit nur 27 dB ist kaum hörbar – perfekt geeignet für empfindliche Ohren, ruhige Campingnächte oder die Tage im Home Office.

Schnell geladen, lange einsatzbereit

Auch die Ladeoptionen des Explorer 3000 v2 überzeugen auf ganzer Linie. Über die Steckdose ist das Kraftwerk in nur 1,8 Stunden vollständig geladen. Ebenfalls möglich sind Solar-, Hybrid- und Auto-Ladung. Wenngleich die Ladung über das Auto mit 36 Stunden Ladezeit nicht ganz so effizient ist, wie die anderen Möglichkeiten, so bleibt das Kraftwerk durch diese Option auch unterwegs eine zuverlässige Energiequelle. Und das Beste: Selbst nach einem Jahr im Regal hat der Explorer 3000 v2 noch bis zu 95 % Akkuladung – perfekt für Notfälle.

Für maximale Sicherheit sorgt die ChargeShield 2.0™-Technologie: Mit KI-gestützter Ladeoptimierung passt das Gerät Tempo und Temperatur je nach Situation an. Das System überwacht kontinuierlich auf anormale Zustände und ergreift präventive Maßnahmen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Diese intelligente Steuerung sorgt für die perfekte Balance zwischen Schnellladung und langfristiger Batteriegesundheit und verlängert so die Batterielebensdauer deutlich.

Fazit: Jackery liefert Energie ohne Kompromisse mit Early-Bird-Vorteil

Mit dem Explorer 3000 v2 zeigt Jackery, dass mobile Energie nicht nur stark, sondern auch smart und stilvoll sein kann. Wer sein Apple-Setup auch unterwegs oder bei Stromausfällen nicht missen will, bekommt hier das passende Kraftpaket – kompakt, leistungsstark und zuverlässig.

Wer so schnell wie möglich von dieser innovativen Energieversorgung profitieren möchte, kann die Jackery Explorer 3000 v2 Power Station noch bis Ende Juni um 1999€ statt 2499€ erwerben und somit 500€ sparen. Als kleines Zusatzgeschenk sind ein Autoladekabel und eine Extreme-Guard-Tragetasche inklusive – auch in Kombi mit dem Solar Generator 3000 v2.