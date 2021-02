Home Deals iTunes Movie Mittwoch: „Unhinged – Außer Kontrolle“ für 1,99 Euro leihen

Aktuell gibt es nur wenig Grund, die eigenen vier Wände zu verlassen, Streamingdienste sind stark gefragt. Und wie immer Mittwochs, gibt es auch heute wieder einen Film aus dem iTunes-Katalog zum reduzierten Preis von 1,99 Euro, heute mit Russell Crowe in der Hauptrolle.

Rachel ist spät dran, als sie an einer Ampel mit einem Fremden aneinandergerät. Bald findet Rachel sich und alle anderen, die sie liebt, als Ziel eines Mannes wieder, der sich unsichtbar fühlt und versucht, ein letztes Zeichen in der Welt zu setzen, indem er ihr eine Reihe tödlicher Lektionen beibringt. Was folgt, ist ein gefährliches Katz- und Mausspiel, das beweist, dass man nie weiß, neben wem man wirklich fährt.

Konditionen

Der vergünstigte Leihpreis ist nur am heutigen Mittwoch gültig. Nach dem Entrichten verbleiben Euch 30 Tage, sich en Film anzuschauen. Einmal gestartet, muss er innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch aus Eurer Mediathek gelöscht.

