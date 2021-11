Home Apple iTunes Movie Mittwoch: „Ich bin dein Mensch“ für 1,99 Euro leihen

iTunes Movie Mittwoch: „Ich bin dein Mensch“ für 1,99 Euro leihen

Es ist Mittwoch und nicht nur Bergfest, es ist auch iTunes Movie Mittwoch. Diese Woche hat sich Apple für einen mehrfach ausgezeichneten Science-Fiction-Film aus Deutschland entschieden, der in Berlin spielt.

Alma (Maren Eggert) ist Wissenschaftlerin am berühmten Pergamon-Museum in Berlin. Um an Forschungsgelder für ihre Arbeit zu kommen, lässt sie sich zur Teilnahme an einer außergewöhnlichen Studie überreden. Drei Wochen lang soll sie mit einem ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zugeschnittenen humanoiden Roboter zusammenleben, dessen künstliche Intelligenz darauf angelegt ist, der perfekte Lebenspartner für sie zu sein. Alma trifft auf Tom (Dan Stevens), eine hochentwickelte Maschine in Menschengestalt, einzig dafür geschaffen, sie glücklich zu machen….

ICH BIN DEIN MENSCH erzählt von einer Begegnung, die uns in der nahen Zukunft vielleicht erwartet. Es ist eine melancholische Komödie um die Fragen der Liebe, der Sehnsucht und was den Menschen zum Menschen macht.

Ausgezeichnet mit vier Deutschen Filmpreisen: als BESTER FILM, für die BESTE REGIE, für die BESTE HAUPTDARSTELLERIN und für das BESTE DREHBUCH.

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 Euro ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

