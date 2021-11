Home iCloud / Services Apple Music spielt jetzt auch auf LG-Smart TVs

Apple Music spielt jetzt auch auf LG-Smart TVs

Apple Music läuft jetzt auch auf dem Smart TV von LG. Eine entsprechende Version der App kann ab sofort aus dem App-Shop für LG-Fernseher geladen und installiert werden. Damit erschließt sich Apple eine weitere Plattform.

Apple Music spielt ab sofort auf einem weiteren Gerätetyp. Der Streamingdienst von Apple kann nun auch auf den Smart TV-Modellen von LG genutzt werden, darüber informierten Apple und LG heute in einer entsprechenden Presseaussendung. Darin heißt es:

Ab heute können Kunden von LG Electronics (LG) auf der ganzen Welt Apple Music auf ihren LG Smart TVs nutzen und so ein ultimatives Hör- und Unterhaltungserlebnis genießen.

Apple Music-App auf LG-Smart TVs mit WebOS 4 oder höher

Wie auch bei anderen Smart TV-Modellen etwa von Samsung, gibt es auch bei LG Systemvoraussetzungen. Hierzu heißt es:

Die Apple Music App, die ab sofort im LG Content Store für LG Smart TVs mit webOS 4.0 und höher verfügbar ist, bietet Abonnenten Zugriff auf über 90 Millionen werbefreie Songs, über 30.000 von Experten kuratierte Playlists, Musikvideos in 4K und das preisgekrönte Apple Music Radio, das die aktuellen Hits, Klassiker und Country live streamt. Apple Music auf LG Smart TV enthält außerdem Millionen von Titeln mit zeitlich abgestimmten Liedtexten, die sich perfekt zum Mitsingen im Wohnzimmer oder auf Partys eignen. Abonnenten können auch auf alle Songs, Alben und Wiedergabelisten aus ihrer eigenen Musikbibliothek auf LG Smart TVs zugreifen.

Nutzer können sich mit ihrer Apple-ID anmelden oder Apple Music direkt über die Apple Music-App am Smart TV abonnieren. Vor wenigen Wochen erst war Apple Music auch auf der Sony Playstation 5 an den Start gegangen, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

