iTunes Movie Mittwoch: „Die Eiskönigin II“ für 1,99€ leihen

Am heutigen iTunes Movie Mittwoch kommen Fans von liebevoll animierten Trickfilmen voll auf Ihre Kosten. Heute ist nämlich Disney´s neuester Klassiker „Die Eiskönigin II“ im Angebot

Warum wurde Elsa mit magischen Kräften geboren? Die Wahrheit über die Vergangenheit erwartet sie, als sie sich in das Unbekannte vorwagt, in den verzauberten Wald und das Dunkelmeer jenseits von Arendelle. Die Stimme, die alle Antworten kennt, ruft sie, doch sie bedroht auch ihr Königreich. Zusammen mit Anna, Kristoff, Olaf und Sven begibt sich Elsa auf eine gefährliche und abenteuerliche Reise. In „Die Eiskönigin“ fürchtete Elsa, ihre Kräfte seien zu stark für die Welt. In „Die Eiskönigin 2“ muss sie hoffen, dass sie ausreichen.

