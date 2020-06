iPhones günstiger in China: Apple macht bei Einkaufs-Event mit

Apple beteiligt sich in diesem Jahr am chinesischen Shopping-Event 6.18. iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone SE werden teils deutlich im Preis reduziert. Damit dürfte die Hoffnung auf ergiebige Käufe verbunden sein, in früheren Jahren verkauften sich iPhones zu diesem Anlass auch aufgrund der gebotenen Rabatte hervorragend.

Apple wird dieses Jahr laut Medienberichten am Shopping-Event 6.18 in China teilnehmen. Es findet am 18. Juni statt, wie der Name schon sagt, doch schon Tage zuvor beginnt die Rabattschlacht in verschiedenen Online-Shops. Apple hat in der Vergangenheit nur äußerst selten an diesem Event teilgenommen. Das Unternehmen achtet sehr darauf, seine Preise in den verschiedenen Märkten möglichst konstant zu halten.

Doch da besondere Zeiten nach besonderen Mitteln rufen, wird Apple dieses Jahr mit deutlichen Preissenkungen auf Kundenfang gehen.

Bis zu 21% Rabatt auf iPhones in China

So wird das iPhone 11 mit 64 GB etwa für umgerechnet rund 670 Dollar erworben werden, das entspricht einem Rabatt in Höhe von 13% auf den sonst in China fälligen Preis. auch das iPhone 11 Pro gibt es teils deutlich reduziert. Beim iPhone 11 Pro Max können Kunden bei einigen Angeboten bis zu 21% sparen.

Auch das aktualisierte iPhone SE wird in den nächsten Wochen in China günstiger angeboten. Die Rabatte gibt es dabei nicht direkt bei Apple, viel mehr werden sie in verschiedenen Shops der chinesischen Internetfirma Alibaba wie Tmall angeboten. Die Teilnahme an der Aktion soll zweifellos dazu beitragen, die Verkäufe von iPhones in China wieder anzukurbeln und das geht erfahrungsgemäß besonders wirksam über Rabatte.

Mit Preissenkungen hatte Apple zuvor bereits positive Erfahrungen in China und Indien gemacht. In einer weiteren Meldung berichteten wir über die deutlichen Auswirkungen auf die Smartphone-Verkäufe weltweit aufgrund der Corona-Krise.

