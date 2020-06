iTunes-Karten: Bei REWE diese Woche 15% Bonus

Beim Kauf von iTunes-Katen lässt sich aktuell wieder ein wenig sparen. Bis zu 15 Euro Rabatt könnt ihr in dieser Woche erhalten, das entspricht schon mal einem Monat Netflix. Die Aktion gilt in allen teilnehmenden REWE-Märkten und läuft die restliche Woche beziehungsweise so lange der Vorrat reicht.

Apple-Kunden können aktuell wieder ein wenig sparen, wenn sie ihr iTunes-Konto aufladen. Bei REWE erhaltet ihr in dieser Woche iTunes-Karten mit einem Rabatt in Höhe von 15%. Das entspricht beim Kauf einer Karte im Wert von 50 Euro einer Ersparnis von 7,5 Euro, wobei ihr den Nennwert der Karte an der Kasse bezahlt und den Rabatt beim Aufladen der Karte als Bonus hinzu bekommt.

Bis zu 15 Euro sparen beim Kauf einer iTunes-Karte

Die maximale Ersparnis, die ihr bei dieser Aktion mitnehmen könnt, liegt bei 15 Euro, diesen Bonus gibt es, sobald ihr eine Karte im Wert von 100 Euro kauft. 15 Euro Bonus entspricht etwa einem Monat Netflix-Mitgliedschaft oder einem Apple Music-Abo für die Familie.

Die Aktion gilt auch beim Kauf einer iTunes-Karte bei REWE online. Bevor ihr bezahlt, stellt aber sicher, dass die Aktion in eurem Markt auch stattfindet, es gibt keine Garantie auf die Teilnahme aller Märkte.

Die Aktion läuft noch bis Ende der Woche und so lange der Vorrat reicht.

