Es wird ernst: Sonos S1 und Sonos S2 ab heute offiziell verfügbar

In zwei Tagen wird Sonos die ersten Modelle der neuen Sonos Arc Soundbar ausliefern und nutzt den anstehenden Termin, um aufzuräumen. Anders ausgedrückt: Sonos macht jetzt ernst, trennt die Systeme auf und hält dadurch sein Versprechen ein.

Aufteilung lange angekündigt

Der amerikanische Multiroom-Spezialist hat die Aufspaltung in zwei verschiedene Apps seit Beginn des Jahres nicht nur angekündigt, sondern klar gemacht, dass man daran festhalten wird. Die bisherige Sonos-App behält das gleichnamige Unternehmen bei, benennt diese allerdings um: Sie heißt nun Sonos S1 Controller. Damit lassen sich alle alten Produkte steuern und bedienen. Zudem verspricht Sonos, die damit kompatiblen Lautsprecher weiterhin mit Sicherheits-Patches zu unterstützen. Neue Funktionen sind allerdings ausgeschlossen. Hier bleibt es zudem abzuwarten, wie sich das mit geänderten Schnittstellen seitens der Musikstreaming-Dienste verhalten wird.

Von den derzeit am Markt vorhandenen Sonos-Komponenten sind alle S1- aber nur manche auch S2-kompatibel. Ältere Modelle, die nicht mit dem S2-System kompatibel sind, werden fortan ausschließlich über den Sonos S1 Controller gesteuert. Alle Sonos-Produkte, die nach Mai 2020 auf den Markt kommen, sind ausschließlich mit der S2-Software und der neuen App kompatibel.

Sonos S2-App

Mit der neuen Sonos S2-App werden alle ab Mai 2020 veröffentlichten Produkte gesteuert, dazu zählen die neue Soundbar Sonos Arc, der neue Sonos: Five und der neue Sonos Subwoofer. Die dazu passende Software liefert Sonos ab Juni automatisch auf allen neuen sowie kompatiblen Lautsprechern aus.

Bedingt untereinander kompatibel – diese Setups sind möglich

Alles beim Alten mit S1-fähigen Produkten

Wer keinen neuen Lautsprecher kaufen will, kann beruhigt sein. Hier bleibt erst einmal alles beim Alten. Alle Produkte lassen sich mit der S1-Controller App steuern. Sicherheitspatches und Fehlerbehebungen werden ausgeliefert und Sonos wird so lange wie möglich mit allen Partnern zusammenarbeiten, damit alle Musik- und Sprachdienste funktionieren. Neue Produkte können aber nach dem Launch von S2 nicht mehr hinzugefügt werden, behandelt die vorhandenen Lautsprecher also pfleglich.

Ausschließlich S2-fähige Komponenten verwenden

Hier reicht der Download der neuen Sonos S2-App aus. Anschließend werden alle kompatiblen Lautsprecher auf das neue Betriebssystem aktualisiert und sind fit für zukünftige Erweiterungen sowie Funktionen.

S1- und S2-kompatible Produkte in einem System

Nominell lassen sich Lautsprecher mit beiden Betriebssystemen und beiden Apps verwenden. Das vorhandene System kann dazu mit der Sonos S1-Controller App gesteuert werden. Auch hier werden Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches nach wie vor ausgeliefert.

Knackpunkt ist aber, dass beide Systeme in zwei Teile getrennt werden müssen. Dazu wird Sonos demnächst detaillierte Informationen bereitstellen. Offen bleibt dabei unter anderem, ob dafür ein zweites Netzwerk errichtet werden muss. Sonos betonte allerdings noch einmal, dass ein Gruppieren von einem S1-System mit einem S2-System nicht möglich sein wird.

Grafische Übersicht zur Kompatibilität

