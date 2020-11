Home Deals iTunes-Karten auch diese Woche wieder mit 15% Bonus

Apple-Kunden erhalten auch in dieser Woche wieder einen kleinen Bonus beim Kauf von iTunes-Karten. Dieser beträgt bei den neuen Aktionen jeweils 15%. Die Aktionen laufen noch bis einschließlich kommendem Samstag und nur noch, so lange der Vorrat reicht.

Die Aktion mit dem 15%-Bonus wird von den beiden Handelsketten Penny und Müller angeboten, sie gilt beim Kauf von iTunes-Karten mit dem Nennwert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro. Wer also eine iTunes-Karte im Wert von 50 Euro kauft, erhält einen zusätzlichen Bonus in Höhe von 7,5 Euro. Wer den maximalen Bonus erhalten möchte, dieser liegt bei 15 Euro, muss eine iTunes-Karte im Wert von 100 Euro erwerben.

Es gibt offenbar keine Begrenzung der Anzahl an Karten, die gleichzeitig gekauft werden können.

Die Aktion läuft nur noch bis kommenden Samstag

Allerdings läuft auch diese Aktion nur bis kommenden Samstag. Zudem wird sie nur so lange angeboten, wie der Vorrat reicht und nicht alle Filialen müssen zwangsläufig an ihr teilnehmen. Vor dem Kauf solltet ihr also auf jeden Fall an der Kasse nachfragen, ob der Bonus noch verfügbar ist.

Mit iTunes-Guthaben in Form von Gutscheinkarten lassen sich Käufe von Apps, In-App-Abos, Filme und Serien sowie Bücher im iTunes Store oder Book Store kaufen.

