Ist WhatsApp vielleicht bald auf bis zu vier Smartphones und Computern nutzbar?

WhatsApp lässt sich womöglich bald auf mehreren Smartphones und Computern nutzen. Bis jetzt ist ein Account fest an die eigene Telefonnummer gekoppelt und alle Versuche, WhatsApp auf andere Geräte zu bringen, blieben Stückwerk.

WhatsApp arbeitet offenbar daran, eins der größten Probleme seines Service endlich in den Griff zu bekommen: Bis jetzt funktioniert WhatsApp immer nur auf einem Gerät. Ein Account, ein Smartphone, das ist das Prinzip. Es gibt zwar WhatsApp Web, das die Nachrichten auch auf Mac und PC bringt, das ist aber bei näherer Betrachtung eine undurchdachte Konstruktion, die auch das Kernproblem von WhatsApp mit der Accountverwaltung nicht löst. Denn bei WhatsApp Web laufen die Nachrichten weiter über das Smartphone des Nutzers, der Mac oder PC dient hier nur als verlängerter Bildschirm und Tastatur.

Neues Feature noch in der Beta

Was fehlt ist eine Möglichkeit, sich auf anderen Smartphones oder Computern an seinem WhatsApp-Konto anzumelden und das könnte sich womöglich ändern. Screenshots aus der Beta von WhatsApp unter Android zeigen einen möglichen Weg auf.

In Zukunft können womöglich bis zu vier Geräte am eigenen Konto angemeldet sein, auch Computer. Der Nutzer könnte andere Geräte für sein Konto autorisieren, indem er entsprechende Verifikationscodes verschickt. Auch eine Lösung mit QR-Codes, wie es bereits bei WhatsApp Web gemacht wird, wäre denkbar. Allerdings ist völlig unklar, ob das Feature auch in dieser form für alle Nutzer kommen oder noch gekippt wird. Die Frage der Accountsicherheit ist nämlich auch bei dieser Lösung nicht zufriedenstellend geklärt, weiter fehlt es an sicheren Anmeldemerkmalen wie einem Benutzernamen oder einem Passwort, die bei anderen Messengern Verwendung finden.

