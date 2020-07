iTunes Movie Mittwoch: 21 Bridges zum Leihen für 1,99€

Neben dem Filmfestival gibt es auch heute wieder den iTunes Movie Mittwoch. Diese Woche dürfen sich Fans von schnörkellosen Thrillern mit überraschenden Wendungen in der Story freuen. Heute gibt es 21 Bridges für nur 1,99€ zum Leihen bei iTunes.

Nachdem in Manhatten acht Polizisten erschossen werden, erhält der in Ungnade gefallene New Yorker Police Detective Andre Davis eine Chance zur Wiedergutmachung: Er soll die Täter schnappen. Bei seiner Jagd nach den Mördern kommt er schon bald einer gewaltigen Verschwörung auf die Spur und schnell verwischen die Grenzen darüber, wer hier eigentlich wen jagt. Als sich die Situation in der Nacht weiter zuspitzt, greift die Polizei zu einer außerordentlichen Maßnahme: Zum ersten Mal in der Geschichte werden alle 21 Brücken von Manhattan geschlossen. Die Insel ist völlig abgeschottet und niemand kommt mehr rein oder raus.

