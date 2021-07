Home Apple iPhones zu langsam: Apple könnte in Spanien verklagt werden

Apple ist offenbar in Bälde mit einer weiteren Klage konfrontiert. Wieder sind langsame iPhones der Auslöser dafür. Diesmal geht es jedoch nicht um die iPhone-Drossel, die dem Unternehmen vor Jahren reihenweise kostspielige Sammelklagen eingetragen hatte.

Und wieder bringt sich ein Kläger gegen Apple in Stellung: Die klagefreudige spanische Verbraucherschutzorganisation OCU hat ein entsprechendes Schreiben an Apple geschickt, wie aus spanischen Medienberichten hervorgeht. Daraus lässt sich entnehmen, dass die OCU im Namen und Auftrag von spanischen iPhone-Nutzern handelt und die haben den Eindruck gewonnen, dass ihre Geräte mit den jüngsten Updates langsamer geworden sind.

Konkret habe sich die Wahrnehmung verfestigt, dass das iPhone 12, iPhone 11, iPhone Xs und iPhone 8 nach dem Update auf die jüngsten iOS-Versionen deutlich an Performance eingebüßt haben. Diese Effekte seien in Zusammenhang mit dem Update auf iOS 14.5, iOS 14.5.1 und iOS 14.6 aufgetreten, sie die Verbraucherschützer weiter.

Verbraucherschützer wollen Entschädigung für Kunden herausholen

Die Organisation wird zunächst versuchen, mit Apple einen Dialog zu eröffnen, in dessen Verlauf man sich über eine mögliche Entschädigung der betroffenen Nutzer verständigen will. Wo genau das Problem mit den verlangsamten iPhones liegt, wird in dem Schreiben nicht ganz klar. Die Behauptung nennt lediglich eine durch die Gestaltung der Updates geringere Geschwindigkeit.

Sollte Apple sich den Forderungen verweigern, möchte die Organisation eine Klage einreichen. Ob diese letztendlich erfolgreich wäre, ist schwer zu sagen. Problematisch scheint die wolkige Beschreibung des unerwünschten Verhaltens und dessen Ursachen, das war im Falle der iPhone-Drossel anders. Hier hatte Apple, zwar im besten Interesse des Verbrauchers, doch unter unsäglichen kommunikativen Pannen, robust in die Leistung seiner Geräte eingegriffen und somit die Spezifikationen nachträglich manipuliert. Das ist auch der Grund für die teils von Apple verlorenen Prozesse, die das Unternehmen teuer kamen.

