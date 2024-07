Home Sonstiges iPhone und CarPlay: Google Maps bringt Tacho und Geschwindigkeitsbegrenzung

Seit 2019 zeigt Google Maps unter Android an, wie schnell man aktuell fährt. Dazu nutzt die App GPS-Daten und das Feature kann durchaus praktisch sein. Mit einem neuen Update gibt es die Funktion bald auch auf dem iPhone und dank Apple CarPlay auch im Auto.

Apple Karten oder Google Maps: Daran scheiden sich die Geister. Wer den Google-Service auf dem iPhone nutzt, dürfte sich bald über ein neues Feature freuen. Gegenüber TechCrunch bestätigt Google, dass die aktuell gefahrene Geschwindigkeit so wie die lokale Höchstgeschwindigkeit in der iPhone-App in weiteren Ländern ausgerollt werden soll. Während es die Geschwindigkeitsbegrenzung bei uns schon länger gibt, ist das digitale Tachometer neu.

Smarter Tacho ändert Farbe

Dabei handelt es sich mehr als nur um eine simple Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit. Google gibt an, dass sich die Farbe des Tachos ändert, wenn man die zugelassene Höchstgeschwindigkeit überschreitet. Die neue Anzeige soll dauerhaft unten links angezeigt werden und automatisch erkennen, wenn das iPhone in einem Auto mitgeführt wird. Auch die Apple CarPlay-Version von Google Maps bekommt die neue Funktion.

Google betont, dass es sich dabei um ein rein „informatives Feature“ handelt, welches durch „äußere Umstände“ getäuscht werden kann. Das Update rollt aktuell aus, Nutzende mit der Version 6.123.0 sollten von den neuen Funktionen Gebrauch machen können.

Wie sieht es bei euch aus: Nutzt ihr Apple Karten oder Google Maps? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

