iPhone SE bei Blau.de für nur 25,00 € im Monat

Der Mobilfunkmarkt ist in Deutschland nicht nur hart umkämpft, sondern auch extrem undurchsichtig. Wie letzte Woche angekündigt, wollen wir nur die besten und transparenten Deals bringen. Nach dem SIM-only-Deal von letzter Woche haben wir dieses Mal ein iPhone SE 2020 am Start.

iPhone SE 2020 mit 64 GB im Blau Allnet L

Derzeit gibt es bei Blau.de ein interessantes Angebot mit dem iPhone SE 64 GB in Schwarz, Weiß oder Rot. Der Tarif beinhaltet 5 GB Datenvolumen im Netz von O2 mit LTE sowie eine Allnet-Flat zum Telefonieren in alle deutsche Netze und EU-Roaming. Die Geschwindigkeit im LTE-Netz liegt bei 21,6 Mbit/s, was angesichts des Gerätes und des monatlichen Grundpreises in Ordnung geht. Der Anschlusspreis entfällt, bei einer Rufnummermitnahme gibt es noch einen Bonus in Höhe von 9,99€. Für das Gerät werden einmalig 13,00€ Zuzahlung fällig.

Schließt Ihr den Tarif zudem über unser Angebot ab, spart ihr euch noch zusätzlich den Anschlusspreis in Höhe von 29,99€. Wir finden, für das iPhone SE ist das ein attraktiver Deal.

