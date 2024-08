Home iPhone iPhone SE 4: 2025 mit OLED und Apple Intelligence

iPhone SE 4: 2025 mit OLED und Apple Intelligence

Das lange Warten auf die nächste Generation von Apples Einstiegs-Handy könnte bald ein Ende haben. Einem Bericht nach will Apple das iPhone SE 4 bereits im kommenden Frühjahr präsentieren. Es wäre die erste Aktualisierung seit der dritten Generation, dem iPhone SE 2022.

Das iPhone SE hat viele Fans und die haben das Warten auf die vierte Generation mittlerweile satt. Die gute Nachricht: Nach Informationen der in der Regel sehr gut informierten Bloomberg-Agentur kommt das iPhone SE 4 „in the beginning of 2025“. Die Features dürften es dabei in sich haben.

iPhone SE 4 bekommt OLED und Apple Intelligence

Der Artikel bestätigt nämlich einige Gerüchte aus der jüngeren Vergangenheit. Aussehen soll das iPhone SE 2025 wie eine Lite-Version des iPhone 14, wie Apfelpage berichtete. Auch über einen Start zu Beginn des Jahres 2025 wurde bereits spekuliert. Als sicher sieht Bloomberg nun auch den Einsatz von OLED-Displays an. Damit hätte das SE dem gewöhnlichen iPhone 14, 15 und wohl auch 16 etwas voraus, die weiterhin auf LED-Paneele setzen.

Bloomberg geht zudem davon aus, dass das iPhone SE 4 Apple Intelligence in vollem Umfang unterstützt. Das ist insofern überraschend, da verschiedene Quellen von einem Startpreis von unter 500 US-Dollar ausgehen. Apple Intelligence benötigt jedoch ordentlich Rechenleistung durch neue Chips sowie Arbeitsspeicher. Um den Preiserwartungen gerecht zu werden, müsste Apple zum Beispiel Abstriche bei der Kamera machen. Das oben gezeigte Rendering zeigt, dass das SE 4 mit einer einfachen Linse ausgestattet sein könnte.

Kommt das iPhone SE 4 für euch in Frage und was darf auf keinen Fall fehlen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

-----

