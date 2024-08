Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin der Dramaserie „Midnight Family“ an

Apple TV+ kündigt Starttermin der Dramaserie „Midnight Family“ an

Eine der erfolgreichsten Serien überhaupt für Netflix war „Haus des Geldes“, die aus Spanien stammt. Auch die Serie „Elite“ war für den Streamingpionier ein absoluter Erfolg. Ein Rezept, welches auch Apple TV+ umsetzen möchte.

„Midnight Family“ angekündigt

Deshalb hat sich Apple TV+ an der preisgekrönten Dokumentation „Familia de Medianoche“ orientiert und daraus die Serie „Midnight Family“ erstellen lassen. Der Stoff war ursprünglich für das spanische Fernsehen vorgesehen, wird nun aber exklusiv auf Apple TV+ ausgestrahlt. Die Regie übernahm Natalia Beristáin und erzählt dabei die Geschichte der ehrgeizigen Medizinstudentin Marigaby Tamay, die in der Nacht an Bord des privaten Krankenwagens in Mexiko City versucht, Leben zu retten. Insgesamt verfügt die erste Staffel über 10 Episoden, von denen die ersten beiden Folgen am 25. September 2024 auf Apple TV+ ausgestrahlt werden. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

