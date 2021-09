iPhone per Apple Watch entsperren: iOS 15.1 repariert wohl Bug

Apple wird die Entsperrung des iPhones trotz Maske vor dem Gesicht mit iOS 15.1 wieder hinbiegen. Dieses Feature war ein Opfer von iOS 15 geworden und funktioniert auf dem iPhone 13 und auch teils auf anderen Geräten derzeit nicht. Ob es allerdings zuvor schon eine entsprechende kleine Aktualisierung geben wird, ist nicht klar. ‚Falls nicht, müssen sich Nutzer noch gedulden.

Apple wird mit der kommenden Aktualisierung auf iOS 15.1 wohl den Bug beseitigen, der dazu führt, dass insbesondere Nutzer des neuen iPhone 13 das Gerät nicht mehr per Apple Watch entsperren können, wenn sie eine Maske tragen. Diese Funktion war von Apple im April eingeführt worden und hat vielen Nutzern seither den Alltag erleichtert, was allerdings nun ein plötzliches Ende fand, Apfelpage.de berichtete.

Auch die Entsperrung des Mac per Apple Watch klappt derzeit nicht mehr. Apple hat dieses Problem auch bereits bestätigt und ein Update in Aussicht gestellt, Apfelpage.de berichtete.

Die neue iOS 15.1 und iPadOS 15.1 Beta 2 macht die Entsperrung per Apple Watch wieder möglich, wie Entwickler festgestellt haben. Diese Aktualisierung wird aber wohl erst in mehreren Wochen bis wenigen Monaten für alle Nutzer erscheinen.

Yay, Apple Watch unlock is working again! (At least in combination with watchOS 8.1 beta 1.) https://t.co/nNbcJrkDND

— Holger Eilhard (@holgr) September 28, 2021