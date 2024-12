Home Sonstiges iPhone-NFC-Schnittstelle geöffnet: Erste Apple Pay-Alternative startet heute

iPhone-NFC-Schnittstelle geöffnet: Erste Apple Pay-Alternative startet heute

Im vergangenen Sommer hat sich Apple zur Öffnung seiner NFC-Schnittstelle am iPhone überreden lassen. Das ist von der Europäischen Union forciert worden, um Chancengleichheit beim kontaktlosen Zahlen herzustellen. Neben Apple Pay können auf dem iPhone nun auch andere Zahlungsdienste standardmäßig eingestellt werden. Der erste dieser Art kommt aus Norwegen und startet heute.

Nach langem Tauziehen mit der EU hat Apple im Juli die NFC-Schnittstelle am iPhone freigegeben, Apfelpage berichtete. Durch die Öffnung ist es anderen Zahlungsanbietern möglich, kontaktlos via NFC zu zahlen. Bisher war am iPhone dafür zwingend Apple Pay und eine Wallet-Integration notwendig.

Norwegische Apple Pay-Alternative: Vipps startet heute

Der norwegische Zahlungsdienstleiter Vipps startet am heutigen Montag offiziell seinen Apple Pay-Konkurrenten. Über 40 norwegische Banken sind mit dem System kompatibel und lassen sich nun – ganz ohne Apple Pay – am iPhone nutzen. Insgesamt haben 70 Prozent der Norweger ein Konto bei einer mit Vipps kompatiblen Bank.

Bisher ist Vipps nur mit den norwegischen BankAxept-Terminals kompatibel. 90 Prozent der Geschäfte unterstützen das System. Vor dem Sommer 2025 soll Vipps auch mit Visa und Mastercard funktionieren.

Apple hatte der NFC-Öffnung in dem Glauben zugestimmt, dass sich nur wenige Kunden von Apple Pay loslösen werden. Ob das norwegische Vipps ein Vorreiter oder eine Ausnahme sein wird, bleibt abzuwarten.

