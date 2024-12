Home Deals Tag 9 im 2024er Countdown: Dieses Mal „The Zone of Interest“ für 4,99 Euro kaufen

Tag 9 im 2024er Countdown: Dieses Mal „The Zone of Interest“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. Dezember 2024 um 14:00 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

In der aktuellen Jahreszeit wollen wir uns besinnen, kurz innehalten und uns auf die Dinge konzentrieren, die wichtig sind. Dazu zählt natürlich auch eine gewisse Menschlichkeit. Die ist das Stichwort für die heutige Filmauswahl im aktuellen 2024er Countdown.

Tag 9 im 2024er-Countdown

Hedwig Höß (Sandra Hüller) heißt ihre Mutter willkommen. Es ist deren erster Besuch in der stuckverzierten Villa, in der Hedwig zusammen mit ihren Kindern und ihrem Mann Rudolf (Christian Friedel) lebt. Die Sonne scheint, der Garten ist gepflegt, die Blumen blühen, der Hund lässt sich von seiner Nase durch das Grün treiben, Gemüse und Kräuter gedeihen, die Sonnenblumen stehen übermannshoch, die Kinder planschen im Wasser. Die Familie Höß scheint in einer Bilderbuchidylle zu leben. Nur abseits der Grundstücksmauern wird klar, dass hier – am Rande des Vernichtungslagers Auschwitz – die Hölle auf Erden und SS-Obersturmbannführer Rudolf Höß der Teufel persönlich ist…

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

