Apple kooperiert mit Sony: Vision Pro-Controller geplant

Apples Vision Pro lässt sich Stand jetzt lediglich per Gestensteuerung oder am Gerät befindlichen Eingabemöglichkeiten bedienen. Andere VR-Brillen bieten beispielsweise Hand-Controller an, um einer gewissen Einschränkung vorzubeugen. Was Apple bisher strikt abgelehnt hat, könnte nun doch anders kommen.

Apple will dem Vernehmen nach wohl doch Hand-Controller für die Vision Pro anbieten. Mark Gurman von Bloomberg berichtet in seinem Power On-Newsletter von entsprechenden Plänen. Apple will sich demnach mit Sony zusammentun und eine Kompatibilität mit deren VR-Controllern herstellen. Ob gar eigene Apple-Controller entstehen sollen, ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

VR-Controller sollen Vision Pro zugänglicher machen

Analog lassen sich beispielsweise Sonys PlayStation-Controller mit iPhone, iPad und dem Mac nutzen. Diese und auch andere Bluetooth-Controller sind bereits jetzt mit der Vision Pro nutzbar, aber nicht auf VR-Inhalte abgestimmt. Das könnte sich mit der Kompatibilität von echten VR-Controllern ändern.

Apple reagiert damit auf schwache Absatzzahlen seiner VR-Brille. Neue Eingabegeräte sollen die Brille zugänglicher machen. Gurman zitiert eine Quelle, die von weniger als 500.000 verkauften Einheiten ausgeht. Die Vision Pro ist seit Februar 2024 in den USA und sein Juni in weiteren Märkten – unter anderem in Deutschland – verfügbar.

