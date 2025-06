iPhone mit AllScreen-Display: So soll Apples Fahrplan aussehen

Dauert es doch noch länger bis zum AllScreen-iPhone? Aktuelle Ausblicke rechnen mit einem solchen Design tatsächlich erst im Jahr 2030 – damit würde Apple einen gewichtigen Geburtstag verpassen.

Der Weg zum iPhone mit FullView-Display wird offenbar länger als erwartet: Laut dem renommierten Display-Analysten Ross Young plant Apple den Übergang zu einem echten All-Screen-Design in mehreren Etappen, mit einem vollständig nahtlosen Display frühestens im Jahr 2030.

Young teilte eine aktualisierte Roadmap auf der Plattform X. Demnach werde Apple in den kommenden Jahren schrittweise verschiedene Komponenten der Face-ID-Technologie unter das Display verlagern:

So könnte Apples Fahrplan aussehen

Apple, so der bekannte Experte, soll sich auf diesen Zeitplan für die Umstellung festgelegt haben:

– 2026: Die Dynamic Island soll kleiner werden, da einige Face-ID-Elemente noch sichtbar bleiben und nicht vollständig unter dem Display liegen.

– 2028: Alle Face-ID-Bestandteile außer der Frontkamera sollen dann unter dem Bildschirm verschwinden. Übrig bleibt nur ein kleines Loch für die Kamera.

– 2030: Schließlich könnte auch die Selfie-Kamera unter das Display wandern. Damit würde Apple ein iPhone ohne jegliche sichtbare Aussparung präsentieren – kein Loch, keine Notch.

Diese Zeitplanung widerspricht teilweise anderen Prognosen: So berichtete etwa The Information, dass Apple bereits 2026 beim iPhone 18 auf die Dynamic Island verzichten und stattdessen ein Kamera-Loch in der linken oberen Ecke einführen wolle. Auch andere Leaker stützten diese Einschätzung.

Young bleibt jedoch bei seiner vorsichtigeren Prognose. Für 2026 rechnet er lediglich mit einer verkleinerten Dynamic Island, nicht mit deren vollständiger Abschaffung. Auch Mark Gurman von Bloomberg geht davon aus, dass Apple 2027 ein besonders schlankes, rahmenloses „20-Jahre-Jubiläums-iPhone“ vorstellen könnte, ein Plan, der sich mit Youngs Aussagen nicht deckt.

Ob es tatsächlich so lange dauert, bis sich das iPhone mit vollkommen unterbrechungsfreiem Display präsentiert, ist nicht klar. Denkbar wäre, dass Apple versucht, um jeden Preis Verschlechterungen bei der Qualität von Selfies oder der Leistung von Face ID zu vermeiden.