iPhone ganz oben: Apple war zuletzt der weltweit größte Smartphonehersteller

Apple war im letzten Quartal weltweit der größte Smartphonehersteller: Das iPhone schob sich an Samsung vorbei auf den ersten Platz. Auf das ganze Jahr gerechnet musste Apple sich jedoch Samsung und Huawei geschlagen geben.

Apple hat den ewigen Marktführer bei der Auslieferung von Smartphones geschlagen, wenn auch nur knapp, das zeigen aktuelle Daten der Marktforscher von Strategy Analytics. Im letzten Quartal 2019 hat Apple weltweit rund 70,7 Millionen iPhones ausgeliefert, damit konnte man sich an Samsung vorbeischieben, das rund 68,8 Millionen Geräte absetzen konnte. Das erfolgreiche Abschneiden von Apple ist bemerkenswert, rein quantitativ lag Samsung über lange Zeit immer ganz vorn.

Der Smartphoneabsatz lief allgemein schwach im letzten Quartal des Jahres, insgesamt wurden weltweit rund 375 Millionen Geräte verkauft, ein Wachstum war praktisch nicht vorhanden.

Aufs Jahr gerechnet bleibt Samsung bei Smartphones an der Spitze

Bei Apples Führung der Smartphoneverkäufe dürfte es sich allerdings nur um eine Momentaufnahme handeln. Zuletzt lag Apples Marktanteil mit dem iPhone bei rund 19%, doch auf das ganze Jahr gesehen bleibt Samsung weiter auf Platz eins bei den Verkäufen. Dessen Marktanteil 2019 lag bei rund 20,9%, Huawei kann sich auf dem zweiten Platz behaupten, trotz aller Steine, die die USA dem Unternehmen in den Weg geräumt haben. Der Marktanteil von Huawei bei Smartphone stieg auf 17%, während Apple leichte Abstriche von 14,4% auf nun 14% hinnehmen musste. Dafür fiel das Wachstum der Verkäufe des iPhones im Jahresvergleich kräftig aus: Das Plus lag bei rund 7%, in Q4 2018 hatte Apple noch rund 65,9 Millionen iPhones verkaufen können. Für das erste Kalenderquartal 2020 werden leicht überdurchschnittliche iPhone-Verkäufe erwartet.

