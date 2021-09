iPhone-Event nächsten Dienstag? Britischer Provider verbreitet Hinweise

Das iPhone 13 könnte kommenden Dienstag offiziell vorgestellt werden: Während einige Beobachter die Einladung von Apple noch heute erwarten, hat ein britischer Mobilfunker bereits einen möglichen Hinweis auf die Keynote verbreitet.

Apples iPhone 13 wird wohl innerhalb der nächsten Wochen auf den Markt gebracht werden. Aktuell liegen die meisten Tipps auf dem 14. September, kommenden Dienstag – Apple bevorzugt Dienstage für seine Präsentationen. Nun hat der britischer Provider Sky eine etwas mysteriöse Ankündigung einer großen Sache verbreitet, die demnächst stattfinden soll.

We think it's time to treat yourself to something new 👀

Sky Mobile customers: if there's one good choice you make today, let it be registering your interest to to get all the info on the upcoming announcement, trust us 🎁

👉 https://t.co/BolP4S9xxo pic.twitter.com/r7E3MbBIR6

— Sky (@SkyUK) September 3, 2021