Home iPhone iPhone-App „Kino“: Premium-Anwendung für Laien und Filmemacher

iPhone-App „Kino“: Premium-Anwendung für Laien und Filmemacher

Die iPhone-Kamera ist seit Jahren die Komponente, die von Modell zu Modell am stärksten weiterentwickelt wird. Auch in diesem Jahr dürfte – neben künstlicher Intelligenz – wieder die Kamera des iPhone 16 und 16 Pro am meisten Aufmerksamkeit bekommen. Um das Maximum aus dem System ehrauszuholen, gibt es nun die „Pro Video Camera“-App namens Kino.

Wem die Standard-Anwendung von iOS nicht ausreicht, kann es mal mit „Kino (Affiliate-Link)“ versuchen. Das Entwickler-Studio Lux verspricht, sowohl für professionelle Anwender als auch für Anfänger lohnende Features verbaut zu haben. Statt teurer Videoschnitt-Werkezuge sollen das Produzieren von professionellen Videoergebnissen dank Kino für Jedermann möglich sein.

Kino übernimmt Farbkorrektur und Bewegungsschärfe

Die App übernimmt dabei Anpassungen, welche manuell sehr aufwendig gemacht werden müssten. Ein Feature namens „Instant Grade“ sorgt zum Beispiel dafür, dass die Farbkorrektur automatisch geschieht. Dabei wird eine Auswahl von Farbfiltern auf das Video angewendet, ihr könnt euch am Ende entscheiden.

Ebenfalls spannend ist „AutoMotion“. Ohne sich mit komplizierten Belichtungseinstellungen beschäftigen zu müssen, soll es damit auch Laien gelingen, Bewegungsunschärfen wie im Kino zu produzieren.

Für die Installation wird mindestens iOS 17 benötigt, manche Features setzen das iPhone 15 Pro voraus. Lux verzichtet auf ein Abo-Modell und auf Werbung. Wer die App nutzen will, zahlt einmlig 20 Euro. Noch heute gilt der Einführungspreis von 10 Euro.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!