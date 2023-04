Home Apps iPhone-App „Endel“ schafft den Sprung auf den Mac

Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass beruhigende Musik bzw. Klänge förderlich für die mentale Gesundheit sind. Man kann die Konzentration steigern oder mit ihnen schneller einschlafen. Auf dem iPhone übernimmt das unter anderem die Applikation Endel, welche als App des Jahres 2020 ausgezeichnet wurde. Die lässt sich nun auch auf einem Mac nutzen.

„Endel“ ist nun auf dem Mac verfügbar

Die App Endel ist auf dem iPhone sicherlich bekannt und bietet innerhalb seiner Funktionsweise erstaunlich viele Möglichkeiten, individuell eingestellt zu werden. Hat man die auf der Apple Watch installiert, lassen sich die Klänge auch mit dem eigenen Herzschlag synchronisieren. Zurück zum Mac, die App lässt sich hier nun ebenfalls verwenden und dürfte vorrangig für die Konzentration genutzt werden. Die mittels K.I. generierten Sounds können dann mittels Timer gesteuert und zur besseren Auffindung mit Schlagworten versehen werden. Wer möchte, kann Endel Zugriff auf seinen aktuellen Geostandort gewähren und der App so zusätzliche Klanganpassungen gestatten, die auf Ort, Tageszeit und Wetter reagieren

Kostenfreier Download, eingeschränkt nutzbar

Die App lässt sich kostenfrei downloaden, bietet aber ohne Abo-Zugang nur einen begrenzten Zugang an, Wer das volle Potenzial der App ausschöpfen will, kommt um ein Abonnement nicht herum. Dieses kostet rund 29 Euro pro Jahr. Es gibt zwar auch eine einmalige Vollversion, deren Preis ist mit 299 Euro dann doch deutlich überzogen.

Übrigens, auf dem Mac wird zur Benutzung der App mindestens macOS 12.0 Monterey vorausgesetzt, iPhone und iPad wollen mit iOS 15 bzw. iPadOS 15 bestückt sein. An der Stelle wollen wir uns noch einen Hinweis erlauben: Wer nur hin und wieder beruhigende Klänge zur Steigerung der Konzentration benötigt, wird am Mac in den Bordmitteln fündig. Der Konzern nennt dies Hintergrundgeräusche und versteckt dies etwas umständlich in den Bedienhilfen. Fairerweise können die Sounds hier nicht mit den Klängen von Endel mithalten

